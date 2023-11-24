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https://sputnikarabic.ae/20231124/رئيس-الوزراء-البلجيكي-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-وتحقيق-حل-الدولتين-1083455403.html
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين
أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والبحث عن حلول سلام متمثلة بحل الدولتين. 24.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-24T16:52+0000
2023-11-24T16:52+0000
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وقال كرو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني: "وقف إطلاق النار المؤقت خطوة للمضي قدما ولكنها ليست كافية وهو حل دولي ونسعى لوقف دائم لإطلاق النار".وتابع: "رسالتنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي تتمثل بأن الحل السياسي هو الوحيد الممكن وليس العسكري"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا بد من إنهاء الاعتداءات ووقف إطلاق نار دائم ولإسرائيل الحق في الدفاع عن المدنيين والهجمات الإرهابية المرعبة التي ارتكبتها حماس".ودعا رئيس الوزراء البلجيكي تل أبيب إلى احترام القوانين الدولية قائلا: "لا بد لإسرائيل والعمليات العسكرية أن تحترم القانون الدولي الإنساني".ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وأكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20231124/خبير-الأوضاع-على-الجبهة-اللبنانية-قد-تشهد-هدوءا-بالتزامن-مع-الهدنة-في-غزة-1083438684.html
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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار بلجيكا اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار بلجيكا اليوم, العالم العربي

رئيس الوزراء البلجيكي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين

16:52 GMT 24.11.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالفلسطينيون الذين لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة يعودون إلى منازلهم في شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة خلال الساعات الأولى من هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، في 24 نوفمبر 2023.
الفلسطينيون الذين لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة يعودون إلى منازلهم في شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة خلال الساعات الأولى من هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، ضرورة وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة والبحث عن حلول سلام متمثلة بحل الدولتين.
وقال كرو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني: "وقف إطلاق النار المؤقت خطوة للمضي قدما ولكنها ليست كافية وهو حل دولي ونسعى لوقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "لدينا أهداف لتحقيقها وإيقاف رد فعل إسرائيل غير المناسب، ونعمل على تحقيق حل الدولتين ما سيحقق الأمن والسلام والتعايش".

وتابع: "رسالتنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي تتمثل بأن الحل السياسي هو الوحيد الممكن وليس العسكري"، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لا بد من إنهاء الاعتداءات ووقف إطلاق نار دائم ولإسرائيل الحق في الدفاع عن المدنيين والهجمات الإرهابية المرعبة التي ارتكبتها حماس".

وقال كرو: "علينا وقف تمدد المستوطنات وقتل المدنيين في الضفة الغربية واحترام القانون الدولي".

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي تل أبيب إلى احترام القوانين الدولية قائلا: "لا بد لإسرائيل والعمليات العسكرية أن تحترم القانون الدولي الإنساني".
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10:27 GMT
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي سيستمر 4 أيام، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أمس الخميس، أن الهدنة الإنسانية مع إسرائيل تدخل حيز التنفيذ في تمام السابعة صباح الجمعة 24 نوفمبر، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
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