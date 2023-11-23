https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-يعلن-مقتل-أربعة-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1083420109.html

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أربعة جنود إسرائيليين باستهدافهم بصواريخ موجهة

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أربعة جنود إسرائيليين باستهدافهم بصواريخ موجهة

أفاد "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، بمقتل 4 جنود إسرائيليين نتيجة هجوم صاروخي على القوات الإسرائيلية في مستوطنة المنارة على الحدود اللبنانية الجنوبية. 23.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-23T16:48+0000

2023-11-23T16:48+0000

2023-11-23T16:59+0000

اسرائيل

لبنان

أخبار حزب الله

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وأوضح "حزب الله" في بيانه: "بعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة ‌‏02:50 من بعد ‏ظهر يوم الخميس 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".‏وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية، قرب مدينة صفد، مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 الإسرائيلية، قرب مدينة صفد، بـ48 صاروخا من طراز كاتيوشا، وإصابتها بشكل مباشر.وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان، اليوم الخميس: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة".‏يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231123/حزب-الله-يعلن-توجيه-4-ضربات-استهدفت-مواقع-عسكرية-إسرائيلية-صور-1083404892.html

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