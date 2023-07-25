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الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/عندما-تلهو-لانتسيت-بـفخر-الصناعة-الألمانية-فيديو-1079373069.html
عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو
عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو
تصدرت أخبار منح الدول الغربية الدبابات التي وصفت بأنها الأكثر كفاءة وقدرة في أوروبا إلى الجانب الأوكراني، وسائل الإعلام الغربية لأشهر، ومنذ الإعلان عن هذا... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:50+0000
2023-07-25T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتوقع خبراء السلاح الغربيون أن منح دبابات "ليوبارد"، التي اعتبرت "فخر الصناعة الألمانية"، سيغير مجرى الأحداث العسكرية، لكن الواقع كان أكثر إيلاما بالنسبة لنظام كييف وداعميه."شبح أبيض" صغير يصدم الجميعدخول "لوبارد 2" إلى أرض المعركة الحقيقية لم يكن مشابها لدخولها صفحات غلاف المجلات الغربية، حيث أزال دخان المعارك الألوان التي نسجتها الصحف الغربية على صفحات المواقع الإلكترونية، خصوصا بعد تدخل سلاح روسي بسيط وصغير الحجم.لكن تكرار مشاهد الاستهداف، وتدمير هذه المسيرة لعدد كبير من دبابات "ليوبارد" الغربية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، كشف الستار عن هذه الطائرة التي يمكن وصفها بـ"القناص الصغير".لانتسيت"... قدرات فريدة بحجم صغيروعلى الرغم من الكشف عن تطوير جديد للمسيرة الروسية، وظهورها بنسخة جديدة، قيل إنها مصنعة من مواد مركبة لا تستطيع الرادارات رصدها، بالإضافة إلى تغييرات في شكلها يكسبها المزيد من الدقة والثبات، مع دعمها بالمنصات، لكن لم يكشف عن ميزاتها بسبب ظروف السرية التي تحيط ببرنامجها، إلا أن النسخة القديمة لديها عدد لا يستهان به من الميزات.وكشفت شركة "روستيخ"، العام الماضي، عن بعض ميزات "لانتسيت"، حيث أشارت إلى أنها تتمتع بحماية خاصة تقيها حتى من أحدث أسلحة الليزر المضادة للطائرات دون طيار.وقالت الشركة الروسية إن "اعتراض أو تدمير أو الاختباء من لانتسيت يكاد يكون مستحيلاً. بفضل الحماية المضمنة ضد الليزر، لا تخشى هذه المسيرة حتى أحدث أسلحة الليزر المضادة للطائرات دون طيار".تصميم بسيط يعتمد على مبدأ "X"تعتبر "لانتسيت" مركبة دون طيار برأس حربي متكامل قادر على التحليق الطويل الأمد فوق ساحة المعركة، واكتشاف الهدف بشكل مستقل، وإذا لزم الأمر، تدميره عن طريق الانقضاض مثل صاروخ موجه.ويتيح هذا التصميم للطائرة "الانقضاض بسرعات عالية جدًا، مع القدرة على حمل وزن كبير، يصل إلى 12 كيلوغرام، وهو تصميم نفذ لأول مرة بحسب "روستيخ".شاهد أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديوشاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو

08:50 GMT 25.07.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصور"لانتسيت" روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Министерство обороны РФ
/
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تصدرت أخبار منح الدول الغربية الدبابات التي وصفت بأنها الأكثر كفاءة وقدرة في أوروبا إلى الجانب الأوكراني، وسائل الإعلام الغربية لأشهر، ومنذ الإعلان عن هذا النبأ تسابقت وسائل الإعلام الغربية في تغطية الحدث الذي وصف "بالعظيم" والذي "سيغير مجرى المعارك"، لكن "لم تأت الرياح بما تشتهي سفن الناتو".
وتوقع خبراء السلاح الغربيون أن منح دبابات "ليوبارد"، التي اعتبرت "فخر الصناعة الألمانية"، سيغير مجرى الأحداث العسكرية، لكن الواقع كان أكثر إيلاما بالنسبة لنظام كييف وداعميه.

"شبح أبيض" صغير يصدم الجميع

دخول "لوبارد 2" إلى أرض المعركة الحقيقية لم يكن مشابها لدخولها صفحات غلاف المجلات الغربية، حيث أزال دخان المعارك الألوان التي نسجتها الصحف الغربية على صفحات المواقع الإلكترونية، خصوصا بعد تدخل سلاح روسي بسيط وصغير الحجم.

وبالتزامن مع دخول الدبابات الغربية أرض المعركة، انتشرت مشاهد لقيام "شبح أبيض" صغير باستهداف هذه المدرعات وتدميرها، الأمر الذي أحدث جدلا لدى خبراء السلاح بسبب جهلهم طبيعة هذه المسيرة الصغيرة.

لكن تكرار مشاهد الاستهداف، وتدمير هذه المسيرة لعدد كبير من دبابات "ليوبارد" الغربية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، كشف الستار عن هذه الطائرة التي يمكن وصفها بـ"القناص الصغير".

لانتسيت"... قدرات فريدة بحجم صغير

وعلى الرغم من الكشف عن تطوير جديد للمسيرة الروسية، وظهورها بنسخة جديدة، قيل إنها مصنعة من مواد مركبة لا تستطيع الرادارات رصدها، بالإضافة إلى تغييرات في شكلها يكسبها المزيد من الدقة والثبات، مع دعمها بالمنصات، لكن لم يكشف عن ميزاتها بسبب ظروف السرية التي تحيط ببرنامجها، إلا أن النسخة القديمة لديها عدد لا يستهان به من الميزات.
وكشفت شركة "روستيخ"، العام الماضي، عن بعض ميزات "لانتسيت"، حيث أشارت إلى أنها تتمتع بحماية خاصة تقيها حتى من أحدث أسلحة الليزر المضادة للطائرات دون طيار.

وبينت الشركة الروسية أن هذه المسيرة قادرة على إجراء استطلاع ومهاجمة الهدف بشكل مستقل دون استخدام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، الأمر الذي يجعلها محمية من أجهزة التشويش.

وقالت الشركة الروسية إن "اعتراض أو تدمير أو الاختباء من لانتسيت يكاد يكون مستحيلاً. بفضل الحماية المضمنة ضد الليزر، لا تخشى هذه المسيرة حتى أحدث أسلحة الليزر المضادة للطائرات دون طيار".

تصميم بسيط يعتمد على مبدأ "X"

تعتبر "لانتسيت" مركبة دون طيار برأس حربي متكامل قادر على التحليق الطويل الأمد فوق ساحة المعركة، واكتشاف الهدف بشكل مستقل، وإذا لزم الأمر، تدميره عن طريق الانقضاض مثل صاروخ موجه.

وتم تصميم "لانتسيت" وفقًا لمخطط ديناميكي هوائي "X المزدوج" غير عادي، بحسب الشركة.

ويتيح هذا التصميم للطائرة "الانقضاض بسرعات عالية جدًا، مع القدرة على حمل وزن كبير، يصل إلى 12 كيلوغرام، وهو تصميم نفذ لأول مرة بحسب "روستيخ".
شاهد أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديو
شاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
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