https://sputnikarabic.ae/20230725/عندما-تلهو-لانتسيت-بـفخر-الصناعة-الألمانية-فيديو-1079373069.html

عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو

عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو

تصدرت أخبار منح الدول الغربية الدبابات التي وصفت بأنها الأكثر كفاءة وقدرة في أوروبا إلى الجانب الأوكراني، وسائل الإعلام الغربية لأشهر، ومنذ الإعلان عن هذا... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T08:50+0000

2023-07-25T08:50+0000

2023-07-25T08:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079373241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc671f6f9eec275b8fd55baf60e5d730.jpg

وتوقع خبراء السلاح الغربيون أن منح دبابات "ليوبارد"، التي اعتبرت "فخر الصناعة الألمانية"، سيغير مجرى الأحداث العسكرية، لكن الواقع كان أكثر إيلاما بالنسبة لنظام كييف وداعميه."شبح أبيض" صغير يصدم الجميعدخول "لوبارد 2" إلى أرض المعركة الحقيقية لم يكن مشابها لدخولها صفحات غلاف المجلات الغربية، حيث أزال دخان المعارك الألوان التي نسجتها الصحف الغربية على صفحات المواقع الإلكترونية، خصوصا بعد تدخل سلاح روسي بسيط وصغير الحجم.لكن تكرار مشاهد الاستهداف، وتدمير هذه المسيرة لعدد كبير من دبابات "ليوبارد" الغربية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، كشف الستار عن هذه الطائرة التي يمكن وصفها بـ"القناص الصغير".لانتسيت"... قدرات فريدة بحجم صغيروعلى الرغم من الكشف عن تطوير جديد للمسيرة الروسية، وظهورها بنسخة جديدة، قيل إنها مصنعة من مواد مركبة لا تستطيع الرادارات رصدها، بالإضافة إلى تغييرات في شكلها يكسبها المزيد من الدقة والثبات، مع دعمها بالمنصات، لكن لم يكشف عن ميزاتها بسبب ظروف السرية التي تحيط ببرنامجها، إلا أن النسخة القديمة لديها عدد لا يستهان به من الميزات.وكشفت شركة "روستيخ"، العام الماضي، عن بعض ميزات "لانتسيت"، حيث أشارت إلى أنها تتمتع بحماية خاصة تقيها حتى من أحدث أسلحة الليزر المضادة للطائرات دون طيار.وقالت الشركة الروسية إن "اعتراض أو تدمير أو الاختباء من لانتسيت يكاد يكون مستحيلاً. بفضل الحماية المضمنة ضد الليزر، لا تخشى هذه المسيرة حتى أحدث أسلحة الليزر المضادة للطائرات دون طيار".تصميم بسيط يعتمد على مبدأ "X"تعتبر "لانتسيت" مركبة دون طيار برأس حربي متكامل قادر على التحليق الطويل الأمد فوق ساحة المعركة، واكتشاف الهدف بشكل مستقل، وإذا لزم الأمر، تدميره عن طريق الانقضاض مثل صاروخ موجه.ويتيح هذا التصميم للطائرة "الانقضاض بسرعات عالية جدًا، مع القدرة على حمل وزن كبير، يصل إلى 12 كيلوغرام، وهو تصميم نفذ لأول مرة بحسب "روستيخ".شاهد أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديوشاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري