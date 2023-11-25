https://sputnikarabic.ae/20231125/في-ثاني-أيام-الهدنة-الجيش-الإسرائيلي-يوجه-3-تحذيرات-لسكان-غزة-1083462532.html
في ثاني أيام الهدنة... الجيش الإسرائيلي يوجه 3 تحذيرات لسكان غزة
في ثاني أيام الهدنة... الجيش الإسرائيلي يوجه 3 تحذيرات لسكان غزة
جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان قطاع غزة، اليوم السبت، وذلك في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T07:36+0000
2023-11-25T07:36+0000
2023-11-25T07:36+0000
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في فيديو جديد، أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع.وأضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضا "خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتا، الدخول إلى البحر"، في إشارة إلى توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك.كما أشار إلى أن الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود، ممنوع، وفق تعبيره.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يسمح فقط بالتنقل إلى جنوب وادي غزة، داعيا سكان القطاع للانصياع لهذه التعليمات.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.وأطلقت إسرائيل، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-عودة-الأهالي-إلى-مدينة-بيت-حانون-شمالي-غزة-مع-بدء-سريان-الهدنة-فيديو-1083430095.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
في ثاني أيام الهدنة... الجيش الإسرائيلي يوجه 3 تحذيرات لسكان غزة
جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان قطاع غزة، اليوم السبت، وذلك في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الجمعة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
، في فيديو جديد، أنه يمنع على سكان غزة التوجه إلى شمال القطاع.
وأضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضا "خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتا، الدخول إلى البحر"، في إشارة إلى توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك.
كما أشار إلى أن الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود، ممنوع، وفق تعبيره.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يسمح فقط بالتنقل إلى جنوب وادي غزة، داعيا سكان القطاع للانصياع لهذه التعليمات.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
وأطلقت إسرائيل
، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.