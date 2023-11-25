https://sputnikarabic.ae/20231125/كتائب-القسام-تسليم-13-إسرائيليا-و7-من-جنسيات-أخرى-من-المحتجزين-للصليب-الأحمر-1083483697.html
كتائب القسام: تسليم 13 إسرائيليا و7 من جنسيات أخرى من المحتجزين للصليب الأحمر
كتائب القسام: تسليم 13 إسرائيليا و7 من جنسيات أخرى من المحتجزين للصليب الأحمر
أعلنت كتائب القسام، تسليم 20 محتجزا بينهم 13 إسرائيليا، إلى الصليب الأحمر، في إطار الهدنة المؤقتة في غزة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T21:51+0000
2023-11-25T21:51+0000
2023-11-25T21:51+0000
إسرائيل
تسليم رهائن
حركة حماس
طوفان الأقصى
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت كتائب القسام، في بيان، إنه "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية".وذكرت الحركة، في بيان "استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، أنه "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".وأكد قطر أنه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".فيما صرح رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأنه بعد تعثر في مفاوضات اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسري الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها".وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في بيان بوقت سابق اليوم، أنه "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".فيما صرح رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأنه بعد تعثر في مفاوضات اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسري الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها".وأكد رشوان "بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام عدد 13 محتجزا إسرائيليا في غزة، وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينيا من السجون الإسرائيلية".وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في بيان بوقت سابق اليوم، أنه "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
https://sputnikarabic.ae/20231124/إسرائيل-تطلق-سراح-39-أسيرا-فلسطينيا-بينهم-24-امرأة-فيديو-1083459004.html
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إسرائيل, تسليم رهائن, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, تسليم رهائن, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
كتائب القسام: تسليم 13 إسرائيليا و7 من جنسيات أخرى من المحتجزين للصليب الأحمر
أعلنت كتائب القسام، تسليم 20 محتجزا بينهم 13 إسرائيليا، إلى الصليب الأحمر، في إطار الهدنة المؤقتة في غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت كتائب القسام، في بيان، إنه "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، أعلنت السبت، أنها استجابت لجهود الوساطة المصرية القطرية لضمان استمرار الهدنة المؤقتة، وذلك بعد حل أزمة تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين الطرفين.
وذكرت الحركة، في بيان "استجابت حركة المقاومة الإسلامية حماس للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم، لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، أنه "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".
وأكد قطر أنه "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
فيما صرح رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأنه بعد تعثر في مفاوضات اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسري الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها".
وأكد رشوان "بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام عدد 13 محتجزا إسرائيليا في غزة، وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينيا من السجون الإسرائيلية".
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في بيان بوقت سابق اليوم، أنه "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع
، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
فيما صرح رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، بأنه بعد تعثر في مفاوضات اليوم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسري الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررا لها".
وأكد رشوان "بدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام عدد 13 محتجزا إسرائيليا في غزة، وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينيا من السجون الإسرائيلية".
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في بيان بوقت سابق اليوم، أنه "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".