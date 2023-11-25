https://sputnikarabic.ae/20231125/مصر-تؤكد-نجاح-ترتيبات-إدخال-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-خلال-أول-أيام-الهدنة-1083460100.html

مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة

مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة

أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، خلال أول أيام الهدنة المتفق عليها بين حركة حماس... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T02:25+0000

2023-11-25T02:25+0000

2023-11-25T02:25+0000

طوفان الأقصى

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

معبر رفح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393293_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_acfeec3bb48205f1c3c0e12e4656966e.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال رشوان، في تصريحات للصحفيين، إن "اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وعدد 2 سيارة إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطواقم الخاصة بهم".ونوه رشوان إلى عودة مجموعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينيا خلال اليوم الأول من الهدنة.وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات على "نجاح اليوم الأول من الهدنة، سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق قطاع غزة، أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل، أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع"، مشددًا على "استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة".هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231124/فيديو-أثار-جدلا-أسيرة-إسرائيلية-مفرج-عنها-تلوح-بيدها-مودعة-أهالي-غزة-1083459599.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, معبر رفح