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https://sputnikarabic.ae/20231125/مصر-تؤكد-نجاح-ترتيبات-إدخال-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-خلال-أول-أيام-الهدنة-1083460100.html
مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة
مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة
أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، خلال أول أيام الهدنة المتفق عليها بين حركة حماس... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T02:25+0000
2023-11-25T02:25+0000
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معبر رفح
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رشوان، في تصريحات للصحفيين، إن "اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وعدد 2 سيارة إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطواقم الخاصة بهم".ونوه رشوان إلى عودة مجموعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينيا خلال اليوم الأول من الهدنة.وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات على "نجاح اليوم الأول من الهدنة، سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق قطاع غزة، أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل، أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع"، مشددًا على "استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة".هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, معبر رفح
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, معبر رفح

مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة

02:25 GMT 25.11.2023
© Sputnikمعبر رفح
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik
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أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أمس الجمعة، خلال أول أيام الهدنة المتفق عليها بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رشوان، في تصريحات للصحفيين، إن "اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وعدد 2 سيارة إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطواقم الخاصة بهم".
وضاف أنه "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن سافروا ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا".
ونوه رشوان إلى عودة مجموعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينيا خلال اليوم الأول من الهدنة.
وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات على "نجاح اليوم الأول من الهدنة، سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق قطاع غزة، أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل، أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع"، مشددًا على "استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة".
هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.
إسرائيليون ينظرون إلى طائرة هليكوبتر إسرائيلية تحمل رهائن محررين تستعد للهبوط في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب في 24 نوفمبر، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
فيديو أثار جدلا... أسيرة إسرائيلية مفرج عنها تلوح بيدها مودعة أهالي غزة
أمس, 23:59 GMT
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتسلم أسماء 13 أسيرا ستطلق حماس سراحهم السبت.. فيديو وصورأمس, 22:36 GMT
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