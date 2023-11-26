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https://sputnikarabic.ae/20231126/إسرائيل-تستدعي-السفيرة-الإيرلندية-لديها-للتوبيخ-بسبب-كلمة--1083501565.html
إسرائيل تستدعي السفيرة الإيرلندية لديها "للتوبيخ" بسبب كلمة
إسرائيل تستدعي السفيرة الإيرلندية لديها "للتوبيخ" بسبب كلمة
استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السفيرة الإيرلندية للاحتجاج على تصريحات رئيس وزراء بلادها، ليو فارادكار، بخصوص كلمة "مفقودة" وليست "مخطوفة". 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T14:31+0000
2023-11-26T14:31+0000
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وكتب كوهين على منصة "إكس" (تويتر" سابقا): "تم استدعاء السفيرة الإيرلندية للوزارة "للتوبيخ".وفي وقت سابق، كتب فارادكار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر" سابقا): "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، إذ تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".وفي السياق نفسه، عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن استنكاره لوصف رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فرادنكار، لإيميلي هاند بأنها كانت "مفقودة"، ورد عليه قائلا: "السيد رئيس الوزراء الأيرلندي، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع! لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم أسرها من جانب منظمة "حماس".وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/وزير-إسرائيلي-قطر-دولة-عدو-بامتياز-1083498450.html
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اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, إيرلندا
اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, إيرلندا

إسرائيل تستدعي السفيرة الإيرلندية لديها "للتوبيخ" بسبب كلمة

14:31 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الإسرائيلي
العلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
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استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السفيرة الإيرلندية للاحتجاج على تصريحات رئيس وزراء بلادها، ليو فارادكار، بخصوص كلمة "مفقودة" وليست "مخطوفة".
وكتب كوهين على منصة "إكس" (تويتر" سابقا): "تم استدعاء السفيرة الإيرلندية للوزارة "للتوبيخ".
وفي وقت سابق، كتب فارادكار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر" سابقا): "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، إذ تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
وزير إسرائيلي: قطر "دولة عدو" بامتياز
13:00 GMT
وفي السياق نفسه، عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن استنكاره لوصف رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فرادنكار، لإيميلي هاند بأنها كانت "مفقودة"، ورد عليه قائلا: "السيد رئيس الوزراء الأيرلندي، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع! لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم أسرها من جانب منظمة "حماس".
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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