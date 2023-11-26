https://sputnikarabic.ae/20231126/إسرائيل-تستدعي-السفيرة-الإيرلندية-لديها-للتوبيخ-بسبب-كلمة--1083501565.html

إسرائيل تستدعي السفيرة الإيرلندية لديها "للتوبيخ" بسبب كلمة

إسرائيل تستدعي السفيرة الإيرلندية لديها "للتوبيخ" بسبب كلمة

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين السفيرة الإيرلندية للاحتجاج على تصريحات رئيس وزراء بلادها، ليو فارادكار، بخصوص كلمة "مفقودة" وليست "مخطوفة". 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T14:31+0000

2023-11-26T14:31+0000

2023-11-26T14:31+0000

اسرائيل

العالم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

إيرلندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/91/1013489102_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_69ae78ce254e938717520ef6d32eb152.jpg

وكتب كوهين على منصة "إكس" (تويتر" سابقا): "تم استدعاء السفيرة الإيرلندية للوزارة "للتوبيخ".وفي وقت سابق، كتب فارادكار على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر" سابقا): "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، إذ تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".وفي السياق نفسه، عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن استنكاره لوصف رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فرادنكار، لإيميلي هاند بأنها كانت "مفقودة"، ورد عليه قائلا: "السيد رئيس الوزراء الأيرلندي، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع! لم تكن إيميلي هاند مفقودة، بل تم أسرها من جانب منظمة "حماس".وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231126/وزير-إسرائيلي-قطر-دولة-عدو-بامتياز-1083498450.html

إيرلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, إيرلندا