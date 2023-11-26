https://sputnikarabic.ae/20231126/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-عسكرية-على-حدود-ميانمار-1083491066.html
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية على حدود ميانمار
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية على حدود ميانمار
بدأ الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية تشارك فيها وحدات عسكرية مختلفة لاختبار الجاهزية القتالية لتلك الوحدات. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:56+0000
2023-11-26T09:56+0000
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ذكر ذلك المتحدث باسم المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني العقيد تيان جونلي، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، التي أشارت إلى أن التدريبات التي بدأت أمس السبت، هي جزء من خطة التدريب السنوية للجيش الصيني.ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات يتم تنفيذها في الجانب الصيني من الحدود مع ميانمار، وتشمل تدريبات على سرعة حشد القوات واستعدادها القتالي وقدراتها النيرانية الفعلية.وأوضح تيان جونلي، أن "القوات الموجودة في مسرح العمليات الجنوبية تكون دائمة في أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ داخل نطاق مسؤوليتها بما يضمن تأمين وحماية سيادة البلاد وحدودها".يذكر أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاءت بعد وقوع حادث احتراق شاحنة على الحدود مع ميانمار، التي تم إخبارها بموعد المناورات وأهدافها مع تأكيد بكين على أنها لا تمثل أي تغيير في سياسة بكين التي لا تتدخل في شؤون الدول المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الصيني-رصدنا-عبور-سفن-حربية-أمريكية-وكندية-بمضيق-تايوان-وسنظل-في-حالة-تأهب-قصوى-1082718733.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, أخبار ميانمار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, أخبار ميانمار
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية على حدود ميانمار
بدأ الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية تشارك فيها وحدات عسكرية مختلفة لاختبار الجاهزية القتالية لتلك الوحدات.
ذكر ذلك المتحدث باسم المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني العقيد تيان جونلي، حسبما ذكرت
صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، التي أشارت إلى أن التدريبات التي بدأت أمس السبت، هي جزء من خطة التدريب السنوية للجيش الصيني.
ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات يتم تنفيذها في الجانب الصيني
من الحدود مع ميانمار، وتشمل تدريبات على سرعة حشد القوات واستعدادها القتالي وقدراتها النيرانية الفعلية.
وأوضح تيان جونلي، أن "القوات الموجودة في مسرح العمليات الجنوبية تكون دائمة في أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ داخل نطاق مسؤوليتها بما يضمن تأمين وحماية سيادة البلاد وحدودها".
يذكر أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاءت بعد وقوع حادث احتراق شاحنة على الحدود مع ميانمار، التي تم إخبارها بموعد المناورات وأهدافها مع تأكيد بكين على أنها لا تمثل أي تغيير في سياسة بكين
التي لا تتدخل في شؤون الدول المجاورة.