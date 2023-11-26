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الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية على حدود ميانمار
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية على حدود ميانمار
بدأ الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية تشارك فيها وحدات عسكرية مختلفة لاختبار الجاهزية القتالية لتلك الوحدات. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T09:56+0000
2023-11-26T09:56+0000
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ذكر ذلك المتحدث باسم المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني العقيد تيان جونلي، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، التي أشارت إلى أن التدريبات التي بدأت أمس السبت، هي جزء من خطة التدريب السنوية للجيش الصيني.ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات يتم تنفيذها في الجانب الصيني من الحدود مع ميانمار، وتشمل تدريبات على سرعة حشد القوات واستعدادها القتالي وقدراتها النيرانية الفعلية.وأوضح تيان جونلي، أن "القوات الموجودة في مسرح العمليات الجنوبية تكون دائمة في أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ داخل نطاق مسؤوليتها بما يضمن تأمين وحماية سيادة البلاد وحدودها".يذكر أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاءت بعد وقوع حادث احتراق شاحنة على الحدود مع ميانمار، التي تم إخبارها بموعد المناورات وأهدافها مع تأكيد بكين على أنها لا تمثل أي تغيير في سياسة بكين التي لا تتدخل في شؤون الدول المجاورة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, أخبار ميانمار

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية على حدود ميانمار

09:56 GMT 26.11.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko
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بدأ الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية تشارك فيها وحدات عسكرية مختلفة لاختبار الجاهزية القتالية لتلك الوحدات.
ذكر ذلك المتحدث باسم المنطقة الجنوبية بالجيش الصيني العقيد تيان جونلي، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، التي أشارت إلى أن التدريبات التي بدأت أمس السبت، هي جزء من خطة التدريب السنوية للجيش الصيني.
ولفتت الصحيفة إلى أن المناورات يتم تنفيذها في الجانب الصيني من الحدود مع ميانمار، وتشمل تدريبات على سرعة حشد القوات واستعدادها القتالي وقدراتها النيرانية الفعلية.
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وأوضح تيان جونلي، أن "القوات الموجودة في مسرح العمليات الجنوبية تكون دائمة في أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ داخل نطاق مسؤوليتها بما يضمن تأمين وحماية سيادة البلاد وحدودها".
يذكر أن التدريبات التي من المقرر أن تستمر حتى الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاءت بعد وقوع حادث احتراق شاحنة على الحدود مع ميانمار، التي تم إخبارها بموعد المناورات وأهدافها مع تأكيد بكين على أنها لا تمثل أي تغيير في سياسة بكين التي لا تتدخل في شؤون الدول المجاورة.
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