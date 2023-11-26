https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-ضخم-بطائرات-مسيرة--عاجل-1083484803.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T01:39+0000
2023-11-26T01:39+0000
2023-11-26T01:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمةوأضاف، "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-عن-مشكلة-يعجز-الغرب-عن-حلها-في-أوكرانيا-1083478143.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا
01:39 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 01:48 GMT 26.11.2023)
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة.
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة
ووفقا لسوبيانين، تم إسقاط طائرات مسيرة تحلق باتجاه موسكو في مناطق "نارو فومينسك، أودينتسوفو الحضرية في موسكو".
وأضاف، "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة
في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.
وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.
وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.