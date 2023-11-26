عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-ضخم-بطائرات-مسيرة--عاجل-1083484803.html
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T01:39+0000
2023-11-26T01:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_f47cc885af0ee402c122192c244ae6c0.jpg
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمةوأضاف، "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-غربي-يكشف-عن-مشكلة-يعجز-الغرب-عن-حلها-في-أوكرانيا-1083478143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eba4c48328b6998077eb9c67b58283d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا
محافظ موسكو, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما بـ 11 طائرة مسيرة فوق موسكو وتولا

01:39 GMT 26.11.2023 (تم التحديث: 01:48 GMT 26.11.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة.
قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما ضخما شتنه أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة حلقت باتجاه العاصمة
ووفقا لسوبيانين، تم إسقاط طائرات مسيرة تحلق باتجاه موسكو في مناطق "نارو فومينسك، أودينتسوفو الحضرية في موسكو".
وأضاف، "اعترض الدفاع الجوي ودمر عدة طائرات مسيرة في مناطق بريانسك وتولا وكالوغا.
وكشف أنه بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.
وفي ذات الصدد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاع الجوي دمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام يكشف عن مشكلة يعجز الغرب عن حلها في أوكرانيا
أمس, 18:01 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.. فيديو وصورأمس, 23:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала