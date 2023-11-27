https://sputnikarabic.ae/20231127/إيلون-ماسك-وإسرائيل-يتفقان-مبدئيا-على-تشغيل-أقمار-ستارلينك-في-غزة-1083518481.html

إيلون ماسك وإسرائيل يتفقان مبدئيا على تشغيل أقمار "ستارلينك" في غزة

إيلون ماسك وإسرائيل يتفقان مبدئيا على تشغيل أقمار "ستارلينك" في غزة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، صباح اليوم الاثنين، أن أقمار "ستارلينك" الفضائية ‏لن تتمكن من العمل في إسرائيل وقطاع غزة، إلا بعد موافقة وزارته،... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T10:34+0000

2023-11-27T10:34+0000

2023-11-27T10:34+0000

إيلون ماسك

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

العالم العربي

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083039395_0:37:1071:639_1920x0_80_0_0_2e050e829b385bd020b2eb1a285cf427.jpg

وكتب كرخي على موقع "إكس"("تويتر" سابقا): "أهنئك يا إيلون ماسك، على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، ونتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات "ستارلينك" الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة".وتابع: "بينما تحارب دولة إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خالي من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا".ويأتي إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي، تزامنًا مع زيارة يجريها إيلون ماسك لإسرائيل، اليوم الاثنين، والتي علّق عليها شلومو كارهي قائلا: "خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلا عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.وقال الملياردير إيلون ماسك، في ذات الشهر، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".وأوضح ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".وتجدر الإسارة إلى أن "ستارلينك" يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة، تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة ذاتها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.

https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-تأمين-خدمات-ستارلينك-لقطاع-غزة-1082568831.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيلون ماسك, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى