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https://sputnikarabic.ae/20231127/إيلون-ماسك-وإسرائيل-يتفقان-مبدئيا-على-تشغيل-أقمار-ستارلينك-في-غزة-1083518481.html
إيلون ماسك وإسرائيل يتفقان مبدئيا على تشغيل أقمار "ستارلينك" في غزة
إيلون ماسك وإسرائيل يتفقان مبدئيا على تشغيل أقمار "ستارلينك" في غزة
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، صباح اليوم الاثنين، أن أقمار "ستارلينك" الفضائية ‏لن تتمكن من العمل في إسرائيل وقطاع غزة، إلا بعد موافقة وزارته،... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T10:34+0000
2023-11-27T10:34+0000
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وكتب كرخي على موقع "إكس"("تويتر" سابقا): "أهنئك يا إيلون ماسك، على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، ونتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات "ستارلينك" الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة".وتابع: "بينما تحارب دولة إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خالي من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا".ويأتي إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي، تزامنًا مع زيارة يجريها إيلون ماسك لإسرائيل، اليوم الاثنين، والتي علّق عليها شلومو كارهي قائلا: "خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلا عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.وقال الملياردير إيلون ماسك، في ذات الشهر، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".وأوضح ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".وتجدر الإسارة إلى أن "ستارلينك" يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة، تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة ذاتها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.
https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-تأمين-خدمات-ستارلينك-لقطاع-غزة-1082568831.html
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إيلون ماسك, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
إيلون ماسك, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

إيلون ماسك وإسرائيل يتفقان مبدئيا على تشغيل أقمار "ستارلينك" في غزة

10:34 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، صباح اليوم الاثنين، أن أقمار "ستارلينك" الفضائية ‏لن تتمكن من العمل في إسرائيل وقطاع غزة، إلا بعد موافقة وزارته، وذلك عقب الاتفاق على "تفاهم ‏مبدئي" مع الملياردير، إيلون ماسك.‏
وكتب كرخي على موقع "إكس"("تويتر" سابقا): "أهنئك يا إيلون ماسك، على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، ونتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات "ستارلينك" الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة".
وتابع: "بينما تحارب دولة إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خالي من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا".
ويأتي إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي، تزامنًا مع زيارة يجريها إيلون ماسك لإسرائيل، اليوم الاثنين، والتي علّق عليها شلومو كارهي قائلا: "خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلا عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.
الهوائيات الفضائية لشركة ستارلينك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل تأمين خدمات "ستارلينك" لقطاع غزة
28 أكتوبر, 17:30 GMT
وقال الملياردير إيلون ماسك، في ذات الشهر، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".
وأوضح ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".
وتجدر الإسارة إلى أن "ستارلينك" يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة، تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة ذاتها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.
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