https://sputnikarabic.ae/20231127/جيش-بوركينا-فاسو-يقضي-على-مئات-المسلحين-الذين-خططوا-للاستيلاء-على-إحدى-المدن-1083531153.html
جيش بوركينا فاسو يقضي على مئات المسلحين الذين خططوا للاستيلاء على إحدى المدن
جيش بوركينا فاسو يقضي على مئات المسلحين الذين خططوا للاستيلاء على إحدى المدن
تمكن جيش بوركينا فاسو من القضاء على 400 مسلح، في حصيلة أولية لاشتباكات عنيفة مع جماعة إرهابية في مدينة جيبو شمالي البلاد. 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T16:15+0000
2023-11-27T16:15+0000
2023-11-27T16:15+0000
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نيامي – سبوتنيك. وأفادت مصادر أمنية بأنه "تم تحييد مئات الإرهابيين خلال هجوم مضاد لعناصر الجيش في وجه قرابة 3 آلاف مسلح كانوا يعتزمون الاستيلاء على مدينة جيبو شمالي البلاد"، بحسب وكالة الإعلام الرسمية "آ إي بي"، اليوم الإثنين.وأضافت الوكالة: "شن الإرهابيون هجمات واسعة النطاق على المدينة ليلة الأحد، واستمرت الاشتباكات العنيفة مع عناصر الجيش لعدة ساعات، خاصة بالقرب من المخيم العسكري".وتابعت: "بفضل التنسيق بين القوات الجوية والبرية، تمكنت عناصر الجيش من تحييد المئات منهم".وكانت سلطات بوركينا فاسو قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.يذكر أن إبراهيم تراوري، الضابط في الجيش البوركينابي، قاد انقلاباً عسكرياً في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، حيث أطاح خلاله ببول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره، قاد انقلاباً على الرئيس المدني، روش مارك كريستيان كابوري.
https://sputnikarabic.ae/20231107/شويغو-يجري-محادثات-مع-وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-1082913266.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, الأخبار, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, بوركينا فاسو, الأخبار, أفريقيا
جيش بوركينا فاسو يقضي على مئات المسلحين الذين خططوا للاستيلاء على إحدى المدن
تمكن جيش بوركينا فاسو من القضاء على 400 مسلح، في حصيلة أولية لاشتباكات عنيفة مع جماعة إرهابية في مدينة جيبو شمالي البلاد.
نيامي – سبوتنيك
. وأفادت مصادر أمنية بأنه "تم تحييد مئات الإرهابيين خلال هجوم مضاد لعناصر الجيش في وجه قرابة 3 آلاف مسلح كانوا يعتزمون الاستيلاء على مدينة جيبو شمالي البلاد"، بحسب وكالة الإعلام الرسمية "آ إي بي"، اليوم الإثنين.
وأضافت الوكالة: "شن الإرهابيون هجمات واسعة النطاق على المدينة ليلة الأحد، واستمرت الاشتباكات العنيفة مع عناصر الجيش لعدة ساعات، خاصة بالقرب من المخيم العسكري".
وتابعت: "بفضل التنسيق بين القوات الجوية والبرية، تمكنت عناصر الجيش من تحييد المئات منهم".
وكانت سلطات بوركينا فاسو
قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.
يذكر أن إبراهيم تراوري، الضابط في الجيش البوركينابي
، قاد انقلاباً عسكرياً في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، حيث أطاح خلاله ببول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره، قاد انقلاباً على الرئيس المدني، روش مارك كريستيان كابوري.