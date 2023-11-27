عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231127/دراسة-تكتشف-عنصرا-في-اللحوم-الحمراء-ينشط-المناعة-ضد-السرطان-1083530785.html
دراسة تكتشف عنصرا في اللحوم الحمراء ينشط المناعة ضد السرطان
دراسة تكتشف عنصرا في اللحوم الحمراء ينشط المناعة ضد السرطان
توصلت دراسة علمية أنه يمكن لمادة مغذية موجودة في لحوم البقر والحليب، أن تستهدف عدة أنواع ‏مختلفة من السرطان، عن طريق تنشيط الخلايا المناعية المقاومة للأورام. ‏ 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T15:52+0000
2023-11-27T15:52+0000
مجتمع
منوعات
علوم
السرطان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102037/58/1020375801_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9b3cd5a2be1a6c436aef2a5f4bf457ee.jpg
ويشير البحث الجديد الذي أعده علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية، إلى أن "حمض الفاكسينيك" أو (TVA)، هو حمض دهني طويل السلسلة، موجود في اللحوم ومنتجات الألبان للحيوانات المجترة مثل الأبقار والأغنام، ويعزز تدمير أنواع معينة من الخلايا السرطانية، في سلسلة من الدراسات المختبرية والحيوانية.كما تزعم الدراسة أن الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية، والذين لديهم مستويات أعلى من حمض (TVA) في دمائهم أيضا، يميلون إلى الاستجابة بشكل أفضل للعلاج المناعي، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل منه.وللتوصل إلى النتائج المثيرة للاهتمام، أنشأ العلماء معدو الدراسة مكتبة تضم 255 عنصرا غذائيا، بما في ذلك البروتينات والدهون المختلفة، ثم حوّلوا انتباههم إلى المركبات التي قد تدعم أو تعزز على وجه التحديد تنشيط بعض الخلايا التائية، وهي الخلايا المناعية المشاركة في استجابة الجسم للسرطان.واختبر الباحثون تأثيرات أفضل 6 مرشحين على أنواع مختلفة من الخلايا التائية المستخرجة من الفئران، وهو ما أدى إلى تركيزهم في النهاية على عنصر غذائي قوي بشكل خاص، هو "حمض الفاكسينيك" (TVA).ووجد الفريق البحثي أن (TVA) ينشط النشاط المناعي المضاد للورم في خلايا سرطان الجلد في الفئران، كما أن الفئران المصابة بهذا النوع من سرطان الجلد أو بسرطان القولون، قد انخفض نمو الورم لديها بشكل ملحوظ، بعد أن تناولت نظاما غذائيا غنيا بـ(TVA)، مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك.وعند مراقبة الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية، اكتشف العلماء أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من (TVA) في دمائهم استجابوا بشكل أفضل للعلاجات المناعية، وفي تجربة معملية، عزز الحمض قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم البشرية المأخوذة من 3 أشخاص.لكن شددت الدراسة في الوقت ذاته، أنه لا ينبغي للناس استهلاك كميات زائدة من اللحوم أو منتجات الألبان للحصول على الأحماض الدهنية، خاصة بعد أن تم ربط تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم، على سبيل المثال.
https://sputnikarabic.ae/20231125/طبيب-روسي-يكشف-عن-نوع-من-الخضار-يقلل-خطر-الإصابة-بالسرطان-1083478491.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102037/58/1020375801_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0eba97a90351c34ac2b5b7a7e1a855bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, السرطان, الأخبار
منوعات, علوم, السرطان, الأخبار

دراسة تكتشف عنصرا في اللحوم الحمراء ينشط المناعة ضد السرطان

15:52 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Игорь Зарембо / الانتقال إلى بنك الصورلحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
لحوم
© Sputnik . Игорь Зарембо
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية أنه يمكن لمادة مغذية موجودة في لحوم البقر والحليب، أن تستهدف عدة أنواع ‏مختلفة من السرطان، عن طريق تنشيط الخلايا المناعية المقاومة للأورام. ‏
ويشير البحث الجديد الذي أعده علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية، إلى أن "حمض الفاكسينيك" أو (TVA)، هو حمض دهني طويل السلسلة، موجود في اللحوم ومنتجات الألبان للحيوانات المجترة مثل الأبقار والأغنام، ويعزز تدمير أنواع معينة من الخلايا السرطانية، في سلسلة من الدراسات المختبرية والحيوانية.
كما تزعم الدراسة أن الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية، والذين لديهم مستويات أعلى من حمض (TVA) في دمائهم أيضا، يميلون إلى الاستجابة بشكل أفضل للعلاج المناعي، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل منه.
وللتوصل إلى النتائج المثيرة للاهتمام، أنشأ العلماء معدو الدراسة مكتبة تضم 255 عنصرا غذائيا، بما في ذلك البروتينات والدهون المختلفة، ثم حوّلوا انتباههم إلى المركبات التي قد تدعم أو تعزز على وجه التحديد تنشيط بعض الخلايا التائية، وهي الخلايا المناعية المشاركة في استجابة الجسم للسرطان.
واختبر الباحثون تأثيرات أفضل 6 مرشحين على أنواع مختلفة من الخلايا التائية المستخرجة من الفئران، وهو ما أدى إلى تركيزهم في النهاية على عنصر غذائي قوي بشكل خاص، هو "حمض الفاكسينيك" (TVA).
فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
مجتمع
طبيب روسي يكشف عن نوع من الخضار يقلل خطر الإصابة بالسرطان
25 نوفمبر, 18:24 GMT
ووجد الفريق البحثي أن (TVA) ينشط النشاط المناعي المضاد للورم في خلايا سرطان الجلد في الفئران، كما أن الفئران المصابة بهذا النوع من سرطان الجلد أو بسرطان القولون، قد انخفض نمو الورم لديها بشكل ملحوظ، بعد أن تناولت نظاما غذائيا غنيا بـ(TVA)، مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك.
وعند مراقبة الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية، اكتشف العلماء أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من (TVA) في دمائهم استجابوا بشكل أفضل للعلاجات المناعية، وفي تجربة معملية، عزز الحمض قدرة دواء العلاج المناعي على قتل خلايا سرطان الدم البشرية المأخوذة من 3 أشخاص.
لكن شددت الدراسة في الوقت ذاته، أنه لا ينبغي للناس استهلاك كميات زائدة من اللحوم أو منتجات الألبان للحصول على الأحماض الدهنية، خاصة بعد أن تم ربط تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم، على سبيل المثال.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMTПалестинцы бегут в южную часть сектора Газа во время продолжающихся израильских бомбардировок - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رابع أيام الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور12:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала