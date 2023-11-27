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https://sputnikarabic.ae/20231127/سيئول-كوريا-الشمالية-نشرت-جنودا-وأسلحة-ثقيلة-في-مواقع-حراسة-قرب-الحدود-1083512089.html
سيئول: كوريا الشمالية نشرت جنودا وأسلحة ثقيلة في مواقع حراسة قرب الحدود
سيئول: كوريا الشمالية نشرت جنودا وأسلحة ثقيلة في مواقع حراسة قرب الحدود
قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن بيونغ يانغ نشرت جنودا وأسلحة ثقيلة في مواقع حراسة قرب الحدود مع سيئول عقب تعليق اتفاق عسكري بين... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T05:59+0000
2023-11-27T05:59+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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وأفاد مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس" للأنباء بأن بيونغ يانغ أرسلت مؤخرا عسكريين ومعدات عسكرية لاستعادة حواجز الحراسة.وقالت وكالة "يونهاب" إن جنودًا من كوريا الشمالية "يُرى أنهم يعيدون بناء حواجز الحراسة اعتبارًا من الجمعة"، وفقًا لمسؤول عسكري، ومن المتوقع أن تعاد كل الحواجز الـ11 التي تم إزالتها بموجب الاتفاق العسكري لعام 2018.وتظهر إحدى الصور التي أصدرها الجيش الكوري الجنوبي أربعة جنود كوريين شماليين يعيدون بناء حاجز حراسة خشبي في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.وردًا على أحدث إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي، قامت سيئول بتعليق جزئي للاتفاق الهادف إلى تخفيف التوترات على الحدود، ما دفع بيونغ يانغ إلى إلغاء الاتفاق بالكامل والتحذير بأنه "لن يكون ملزمًا أبدًا".وكان إطلاق "ماليغيونغ-1" في الأسبوع الماضي ثالث محاولة لضمان "عين عسكرية" في السماء بعد إخفاقين في مايو/ أيار وأغسطس/ آب.
https://sputnikarabic.ae/20231125/كيم-جونغ-أون-يتفقد-صورا-التقطت-من-الفضاء-لقواعد-أمريكية-1083461239.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية

سيئول: كوريا الشمالية نشرت جنودا وأسلحة ثقيلة في مواقع حراسة قرب الحدود

05:59 GMT 27.11.2023
© AFP 2023 / Ahn Young-joonالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© AFP 2023 / Ahn Young-joon
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قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن بيونغ يانغ نشرت جنودا وأسلحة ثقيلة في مواقع حراسة قرب الحدود مع سيئول عقب تعليق اتفاق عسكري بين البلدين.
وأفاد مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس" للأنباء بأن بيونغ يانغ أرسلت مؤخرا عسكريين ومعدات عسكرية لاستعادة حواجز الحراسة.
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ، - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
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وقالت وكالة "يونهاب" إن جنودًا من كوريا الشمالية "يُرى أنهم يعيدون بناء حواجز الحراسة اعتبارًا من الجمعة"، وفقًا لمسؤول عسكري، ومن المتوقع أن تعاد كل الحواجز الـ11 التي تم إزالتها بموجب الاتفاق العسكري لعام 2018.
وتظهر إحدى الصور التي أصدرها الجيش الكوري الجنوبي أربعة جنود كوريين شماليين يعيدون بناء حاجز حراسة خشبي في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.
وردًا على أحدث إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية الأسبوع الماضي، قامت سيئول بتعليق جزئي للاتفاق الهادف إلى تخفيف التوترات على الحدود، ما دفع بيونغ يانغ إلى إلغاء الاتفاق بالكامل والتحذير بأنه "لن يكون ملزمًا أبدًا".
وكان إطلاق "ماليغيونغ-1" في الأسبوع الماضي ثالث محاولة لضمان "عين عسكرية" في السماء بعد إخفاقين في مايو/ أيار وأغسطس/ آب.
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