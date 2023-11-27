https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-الآن-ليس-الوقت-المناسب-لكي-تفكر-روسيا-في-كيفية-استعادة-العلاقات-مع-أوروبا-1083527513.html

لافروف: الآن ليس الوقت المناسب لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا

لافروف: الآن ليس الوقت المناسب لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الوقت ليس مناسبا الآن لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا، وأنه يتعين عليها التفكير في... 27.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-27T14:16+0000

2023-11-27T14:16+0000

2023-11-27T14:16+0000

روسيا

سيرغي لافروف

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083527099_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_5262733629f7a8f76343a1a4805134e1.jpg

موسكو- سبوتنيك. قال لافروف، متحدثًا في المنتدى العلمي الدولي "قراءات بريماكوف": أعتقد أننا لا نحتاج إلى التفكير في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا على الإطلاق. بل في التفكير حول عدم الاعتماد على التقلبات في السياسات الأوروبية، لا سيما في التجارة والاقتصاد والاستثمارات، والتي مارستها أوروبا تحت تأثير واشنطن".روسيا ستعمل على تعزيز مكانة "بريكس" العالميةأكد لافروف أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، خلال فترة رئاستها، لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية.وأضاف: "في العام المقبل سنترأس مجموعة الدول الخمس (بريكس)، التي لن يبقى عددها خمسة، وكما قلت، فإن طلبات العضوية تضاعفت عملياً، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تعزز مجموعة "بريكس" مكانتها في الساحة الدولية وتستمر في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل نظام عالمي عادل".تعزيز التسويات بالعملات الوطنية في إطار "منظمة شنغهاي" و "بريكس"تحدث لافروف عن التحول السريع إلى استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار في التسويات، يلاحظ بين أعضاء مجموعة "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون.وأضاف: "إن الهند والصين تهتمان بمصالحهما الخاصة، وربما تدركان أن الخروج المفاجئ عن النظام الحالي سيكون ضارا لاقتصادهما، لكن كان هناك تحول تدريجي بعيدا عن الاعتماد على الدولار، والاعتماد على أنظمة الدفع، وسلاسل التوريد التي يبنيها الغرب".ووفقا له، فإن المشاورات جارية في منظمة شنغهاي للتعاون، حول منصات الدفع المشتركة، لكنها لم تسفر عن تعليمات محددة؛ كما من المقرر النظر في توصيات رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية في دول "بريكس"، بشأن منصات الدفع البديلة، "مع التطلع إلى اتخاذ بعض القرارات"، خلال رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" في عام 2024.معظم دول "مجموعة العشرين" لا تسمح للغرب باستغلال المنتدىوأشار لافروف إلى أن معظم بلدان العالم الممثلة في قمة "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال هذا المنتدى لمصالحه الجيوسياسية.لا توجد لدى روسيا "خطط للغزو" حتى تخيف الناس في الغربأكد لافروف أن روسيا ليس لديها أي خطط عدوانية ضد جيرانها، مشيرًا إلى أن التصريحات في الدول الغربية بهذا الشأن، لا تتوافق مع الواقع.وأشار: "إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح في أكثر من مناسبة، بأنه، في حال عدم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، فإن روسيا ستنتصر وتهاجم الدول المجاورة".وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أوستن على الأغلب يتلقى تقييمات من الخبراء في البنتاغون، بما في ذلك أولئك، الذين يفهمون بالتأكيد ما يحدث في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20231120/لافروف-روسيا-منفتحة-على-الحوار-غير-المسيس-مع-الحكومات-الغربية-1083311158.html

https://sputnikarabic.ae/20231116/لافروف-روسيا-تدين-الإرهاب-بجميع-أشكاله-ولكنها-تعارض-الأساليب-العشوائية-لمكافحته-1083204314.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سيرغي لافروف, العالم