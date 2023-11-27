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https://sputnikarabic.ae/20231127/لافروف-الآن-ليس-الوقت-المناسب-لكي-تفكر-روسيا-في-كيفية-استعادة-العلاقات-مع-أوروبا-1083527513.html
لافروف: الآن ليس الوقت المناسب لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا
لافروف: الآن ليس الوقت المناسب لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الوقت ليس مناسبا الآن لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا، وأنه يتعين عليها التفكير في... 27.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-27T14:16+0000
2023-11-27T14:16+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
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موسكو- سبوتنيك. قال لافروف، متحدثًا في المنتدى العلمي الدولي "قراءات بريماكوف": أعتقد أننا لا نحتاج إلى التفكير في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا على الإطلاق. بل في التفكير حول عدم الاعتماد على التقلبات في السياسات الأوروبية، لا سيما في التجارة والاقتصاد والاستثمارات، والتي مارستها أوروبا تحت تأثير واشنطن".روسيا ستعمل على تعزيز مكانة "بريكس" العالميةأكد لافروف أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، خلال فترة رئاستها، لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية.وأضاف: "في العام المقبل سنترأس مجموعة الدول الخمس (بريكس)، التي لن يبقى عددها خمسة، وكما قلت، فإن طلبات العضوية تضاعفت عملياً، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تعزز مجموعة "بريكس" مكانتها في الساحة الدولية وتستمر في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل نظام عالمي عادل".تعزيز التسويات بالعملات الوطنية في إطار "منظمة شنغهاي" و "بريكس"تحدث لافروف عن التحول السريع إلى استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار في التسويات، يلاحظ بين أعضاء مجموعة "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون.وأضاف: "إن الهند والصين تهتمان بمصالحهما الخاصة، وربما تدركان أن الخروج المفاجئ عن النظام الحالي سيكون ضارا لاقتصادهما، لكن كان هناك تحول تدريجي بعيدا عن الاعتماد على الدولار، والاعتماد على أنظمة الدفع، وسلاسل التوريد التي يبنيها الغرب".ووفقا له، فإن المشاورات جارية في منظمة شنغهاي للتعاون، حول منصات الدفع المشتركة، لكنها لم تسفر عن تعليمات محددة؛ كما من المقرر النظر في توصيات رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية في دول "بريكس"، بشأن منصات الدفع البديلة، "مع التطلع إلى اتخاذ بعض القرارات"، خلال رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" في عام 2024.معظم دول "مجموعة العشرين" لا تسمح للغرب باستغلال المنتدىوأشار لافروف إلى أن معظم بلدان العالم الممثلة في قمة "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال هذا المنتدى لمصالحه الجيوسياسية.لا توجد لدى روسيا "خطط للغزو" حتى تخيف الناس في الغربأكد لافروف أن روسيا ليس لديها أي خطط عدوانية ضد جيرانها، مشيرًا إلى أن التصريحات في الدول الغربية بهذا الشأن، لا تتوافق مع الواقع.وأشار: "إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح في أكثر من مناسبة، بأنه، في حال عدم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، فإن روسيا ستنتصر وتهاجم الدول المجاورة".وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أوستن على الأغلب يتلقى تقييمات من الخبراء في البنتاغون، بما في ذلك أولئك، الذين يفهمون بالتأكيد ما يحدث في أوكرانيا.
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم
روسيا, سيرغي لافروف, العالم

لافروف: الآن ليس الوقت المناسب لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا

14:16 GMT 27.11.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الوقت ليس مناسبا الآن لكي تفكر روسيا في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا، وأنه يتعين عليها التفكير في كيفية التوقف عن الاعتماد على "تقلباتها" في الاقتصاد.
موسكو- سبوتنيك. قال لافروف، متحدثًا في المنتدى العلمي الدولي "قراءات بريماكوف": أعتقد أننا لا نحتاج إلى التفكير في كيفية استعادة العلاقات مع أوروبا على الإطلاق. بل في التفكير حول عدم الاعتماد على التقلبات في السياسات الأوروبية، لا سيما في التجارة والاقتصاد والاستثمارات، والتي مارستها أوروبا تحت تأثير واشنطن".
وشدد على أن روسيا يجب أن تحمي نفسها في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد والحياة والأمن، التي يعتمد عليها مستقبل البلاد.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
لافروف: روسيا منفتحة على الحوار "غير المسيس" مع الحكومات الغربية
20 نوفمبر, 10:33 GMT
روسيا ستعمل على تعزيز مكانة "بريكس" العالمية
أكد لافروف أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، خلال فترة رئاستها، لضمان تعزيز مكانة مجموعة "بريكس" على الساحة الدولية.
وأضاف: "في العام المقبل سنترأس مجموعة الدول الخمس (بريكس)، التي لن يبقى عددها خمسة، وكما قلت، فإن طلبات العضوية تضاعفت عملياً، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تعزز مجموعة "بريكس" مكانتها في الساحة الدولية وتستمر في لعب دور متزايد الأهمية في تشكيل نظام عالمي عادل".
تعزيز التسويات بالعملات الوطنية في إطار "منظمة شنغهاي" و "بريكس"

تحدث لافروف عن التحول السريع إلى استخدام العملات الوطنية بدلا من الدولار في التسويات، يلاحظ بين أعضاء مجموعة "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وقال: "نحن نناقش هذا الموضوع في إطار مجموعة بريكس، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ويتم تقديم منصات الدفع البديلة بفعالية، ويتطور التحول إلى العملات الوطنية بسرعة كبيرة".
وأضاف: "إن الهند والصين تهتمان بمصالحهما الخاصة، وربما تدركان أن الخروج المفاجئ عن النظام الحالي سيكون ضارا لاقتصادهما، لكن كان هناك تحول تدريجي بعيدا عن الاعتماد على الدولار، والاعتماد على أنظمة الدفع، وسلاسل التوريد التي يبنيها الغرب".
ووفقا له، فإن المشاورات جارية في منظمة شنغهاي للتعاون، حول منصات الدفع المشتركة، لكنها لم تسفر عن تعليمات محددة؛ كما من المقرر النظر في توصيات رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية في دول "بريكس"، بشأن منصات الدفع البديلة، "مع التطلع إلى اتخاذ بعض القرارات"، خلال رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" في عام 2024.
معظم دول "مجموعة العشرين" لا تسمح للغرب باستغلال المنتدى
وأشار لافروف إلى أن معظم بلدان العالم الممثلة في قمة "مجموعة العشرين" أظهرت عدم سماحها للغرب باستغلال هذا المنتدى لمصالحه الجيوسياسية.

وتابع: "أكدت القمم الأخيرة لهذه المجموعة قرار معظم بلدان العالم بعدم السماح للغرب بتحويل هذا المنتدى المكرس لمناقشة المشاكل المالية والاقتصادية العالمية، إلى أداة للترويج المخططات الجيوسياسية الضيقة للولايات المتحدة وحلفائها".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
لافروف: روسيا تدين الإرهاب بجميع أشكاله ولكنها تعارض الأساليب العشوائية لمكافحته
16 نوفمبر, 11:48 GMT
لا توجد لدى روسيا "خطط للغزو" حتى تخيف الناس في الغرب
أكد لافروف أن روسيا ليس لديها أي خطط عدوانية ضد جيرانها، مشيرًا إلى أن التصريحات في الدول الغربية بهذا الشأن، لا تتوافق مع الواقع.
وأشار: "إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صرح في أكثر من مناسبة، بأنه، في حال عدم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، فإن روسيا ستنتصر وتهاجم الدول المجاورة".

وقال لافروف: "روسيا ليس لديها أي خطط عدوانية، أو أي خطط للغزو، ولم يكن لديها، ولا يمكن أن يكون لديها".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن أوستن على الأغلب يتلقى تقييمات من الخبراء في البنتاغون، بما في ذلك أولئك، الذين يفهمون بالتأكيد ما يحدث في أوكرانيا.
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