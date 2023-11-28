https://sputnikarabic.ae/20231128/أول-تأثير-اقتصادي-دولي-عميق-يصيب-إسرائيل-على-خلفية-عمليات-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1083542233.html

أول تأثير اقتصادي دولي "عميق" يصيب إسرائيل على خلفية عمليات "أنصار الله" في خليج عدن

أول تأثير اقتصادي دولي "عميق" يصيب إسرائيل على خلفية عمليات "أنصار الله" في خليج عدن

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر التي تكبدتها إسرائيل على خلفية عمليات "أنصار الله" في خليج عدن. 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T08:31+0000

2023-11-28T08:31+0000

2023-11-28T09:01+0000

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وأوضحت صحيفة "غلوباس" الإسرائيلية، أن شركات تجارية عدة غيرت مسار رحلاتها خوفا من التعرض للسيناريو نفسه الذي حصل لثلاث سفن إسرائيلية في خليج عدن.وقالت الصحيفة: "كثف المتمردون الحوثيون تهديدهم لطرق الشحن في البحر الأحمر، عندما تعرضت ثلاث سفن إسرائيلية لهجوم خلال أسبوع، وهاجم "التنظيم الإرهابي"، خلال يوم السبت، سفينة سنغافورية يقودها الملياردير إيدان عوفر، باستخدام طائرة إيرانية دون طيار من نوع "شهد".وأشارت إلى أنه "بصرف النظر عن بعض الهجمات على السفن المملوكة جزئيًا لإسرائيل، فإن التهديد الرئيسي ليس بالضرورة على طرق الشحن الإسرائيلية، بل على وجود أي شراكة بين أصحاب الأعمال اليهود وشركات الشحن الأجنبية، وبشكل عام، هذه شركات أجنبية تنقل البضائع بين دول أجنبية وعلى متنها طاقم غير إسرائيلي".وأضافت الصحيفة: "في الأسبوع الماضي، أوضح المتمردون الحوثيون (وكلاء إيران في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية) أن التهديد الذي تتعرض له السفن المملوكة لإسرائيل والممرات الملاحية في البحر الأحمر ليس مجرد تهديد فارغ، وبدأت المنظمة الإرهابية بضرب السفن التي لها علاقات (مهما كانت ضعيفة) مع رجال الأعمال الإسرائيليين، ومن بينهم أودي أنجل وعيدان عوفر".وبحسب بيانات شركة "فريتوس"، ارتفع سعر الشحن لأي حاوية من الصين إلى ميناء أشدود بنسبة 9-14% في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام، مما جعله أعلى بنسبة 5% من المستوى قبل اندلاع الحرب، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الشحن بين آسيا ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى بنسبة 7% في الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر، وانخفضت بنسبة 8% منذ 7 أكتوبر.وكانت سفينة أخرى في الأسطول نفسه، وهي حاملة السيارات "هيرميس ليدر"، تقف بالقرب من الساحل اليمني وقت الهجوم، ثم عادت أيضًا شمالًا في البحر الأحمر، واضطرت سفينتان أخريان على الأقل لهما روابط إسرائيلية إلى تغيير مسارهما منذ عملية الاختطاف، وفقًا لشركة "لويدز" البريطانية.وقال ليفين إن "العديد من السفن التي لها روابط مع إسرائيل اضطرت بسبب الظروف الحالية إلى الإبحار حول أفريقيا، أو التخطيط للقيام بذلك، بدلا من المرور عبر البحر الأحمر، وهو طريق يمكن أن يطيل الرحلة لمدة أسبوعين ويزيد بشكل كبير من تكلفتها، لكن التأثير لا يقتصر على السفن التي لها اتصالات بإسرائيل، هناك سفن ليس لها أي اتصال إسرائيلي تعبر عادة قناة السويس في طريقها من آسيا إلى الولايات المتحدة وكندا، وهي أيضًا تفكر في الإبحار حول أفريقيا، وهذا سيجعل الرحلة أطول بالنسبة لهم، ولكن تجدر الإشارة إلى ذلك، وبسبب فائض المعروض من الناقلات والازدحام في قناة السويس، يبحر الكثير منها حول رأس الرجاء الصالح في طريقهم إلى أمريكا الشمالية".وأضاف ليفين: "تقوم السفن الإسرائيلية، أو الإسرائيلية جزئياً، بتعزيز الفرق الأمنية التي تحملها، مما يزيد من التكاليف، حتى أن شركة "زيم" أعلنت أنها سترفع العلاوة المرتفعة على كل حاوية بأكثر من 100 دولار أمريكي، ويمكن الافتراض أن هذه الخطوة أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات على خطوط الشحن الدولية المؤدية إلى الموانئ الإسرائيلية".يذكر أن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، قد حذر "جميع السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم بحق الفلسطينيين".واعتبر أن "من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني [يقصد إسرائيل]"، مشدداً على "أن العمليات العسكرية لا تهدد إلا سفن كيان العدو الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين"، على حد تعبيره.وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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العالم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى