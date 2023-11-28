عربي
https://sputnikarabic.ae/20231128/الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-تحذيرا-عبر-طائراته-المسيرة-إلى-حاملة-الطائرات-الأمريكية-في-الخليج-1083538977.html
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا عبر طائراته المسيرة إلى حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا عبر طائراته المسيرة إلى حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج
قال الحرس الثوري الإيراني إن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بعد وصولها إلى مضيق هرمز، دخلت الخليج، بعدما ردت على جميع أسئلة بحرية الجمهورية الإسلامية... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:18+0000
2023-11-28T07:18+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/14/1048415393_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_5cb7ce24834d9f9d6d3f5c2939add938.jpg
وأكد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف أن "حاملة الطائرات "أيزنهاور"، أبدت تعاوناً جيداً خلال عبورها من مضيق هرمز باتجاه الخليج"، متحدثاً عن "تصوير جميع تحركاتهم".وتابع: "التواجد الأمريكي العسكري في الخليج كان وما زال قائماً، ولكن مضيق هرمز تحت سيطرتنا ويعلم الأمريكيون أنهم في مرمى صواريخنا وقدراتنا العسكرية، ولذلك هم لا يسعون أبداً إلى الاشتباك معنا أو الدخول في تحد"، حسب قوله.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الاثنين، أن القوة الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "إيزنهاور" عبرت، الأحد الماضي، مضيق هرمز إلى مياه الخليج.وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة الضاربة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج.ولفت البيان إلى أن حاملة الطائرات تقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.وذكر البيان أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة فرنسية.وأفاد مصدر عسكري يمني، الأحد الماضي، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إيران-تتوعد-أمريكا-برد-صارم-في-حال-استهداف-قواتها-داخل-سوريا--1083300107.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/أمريكا-توجه-رسالة-ردع-مدوية-إلى-ايران-1082931143.html
https://sputnikarabic.ae/20231127/إيران-أمريكا-تحاول-تحقيق-أهدافها-العسكرية-غير-المنجزة-في-غزة-عبر-الوسائل-السياسية-بمجلس-الأمن-1083516755.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/14/1048415393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daf013a41208c7b5f7eedba5c2931e49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم

الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا عبر طائراته المسيرة إلى حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج

07:18 GMT 28.11.2023
© AFP 2023 / RAFAEL MARTIEحاملة الطائرات الأمريكية النووية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"
حاملة الطائرات الأمريكية النووية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / RAFAEL MARTIE
تابعنا عبر
قال الحرس الثوري الإيراني إن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بعد وصولها إلى مضيق هرمز، دخلت الخليج، بعدما ردت على جميع أسئلة بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف أن "حاملة الطائرات "أيزنهاور"، أبدت تعاوناً جيداً خلال عبورها من مضيق هرمز باتجاه الخليج"، متحدثاً عن "تصوير جميع تحركاتهم".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
إيران تتوعد أمريكا برد صارم في حال استهداف قواتها داخل سوريا
19 نوفمبر, 18:57 GMT
وتابع: "التواجد الأمريكي العسكري في الخليج كان وما زال قائماً، ولكن مضيق هرمز تحت سيطرتنا ويعلم الأمريكيون أنهم في مرمى صواريخنا وقدراتنا العسكرية، ولذلك هم لا يسعون أبداً إلى الاشتباك معنا أو الدخول في تحد"، حسب قوله.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الاثنين، أن القوة الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "إيزنهاور" عبرت، الأحد الماضي، مضيق هرمز إلى مياه الخليج.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة الضاربة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج.
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
أمريكا توجه "رسالة ردع مدوية" إلى ايران
8 نوفمبر, 08:25 GMT
ولفت البيان إلى أن حاملة الطائرات تقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.
وذكر البيان أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة فرنسية.
وأفاد مصدر عسكري يمني، الأحد الماضي، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2023
إيران: أمريكا تحاول تحقيق أهدافها العسكرية غير المنجزة في غزة عبر الوسائل السياسية بمجلس الأمن
أمس, 09:12 GMT
وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور07:35 GMTЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала