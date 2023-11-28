https://sputnikarabic.ae/20231128/الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-تحذيرا-عبر-طائراته-المسيرة-إلى-حاملة-الطائرات-الأمريكية-في-الخليج-1083538977.html
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا عبر طائراته المسيرة إلى حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا عبر طائراته المسيرة إلى حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج
قال الحرس الثوري الإيراني إن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بعد وصولها إلى مضيق هرمز، دخلت الخليج، بعدما ردت على جميع أسئلة بحرية الجمهورية الإسلامية... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:18+0000
2023-11-28T07:18+0000
2023-11-28T07:18+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/14/1048415393_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_5cb7ce24834d9f9d6d3f5c2939add938.jpg
وأكد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف أن "حاملة الطائرات "أيزنهاور"، أبدت تعاوناً جيداً خلال عبورها من مضيق هرمز باتجاه الخليج"، متحدثاً عن "تصوير جميع تحركاتهم".وتابع: "التواجد الأمريكي العسكري في الخليج كان وما زال قائماً، ولكن مضيق هرمز تحت سيطرتنا ويعلم الأمريكيون أنهم في مرمى صواريخنا وقدراتنا العسكرية، ولذلك هم لا يسعون أبداً إلى الاشتباك معنا أو الدخول في تحد"، حسب قوله.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الاثنين، أن القوة الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "إيزنهاور" عبرت، الأحد الماضي، مضيق هرمز إلى مياه الخليج.وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة الضاربة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج.ولفت البيان إلى أن حاملة الطائرات تقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.وذكر البيان أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة فرنسية.وأفاد مصدر عسكري يمني، الأحد الماضي، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إيران-تتوعد-أمريكا-برد-صارم-في-حال-استهداف-قواتها-داخل-سوريا--1083300107.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/أمريكا-توجه-رسالة-ردع-مدوية-إلى-ايران-1082931143.html
https://sputnikarabic.ae/20231127/إيران-أمريكا-تحاول-تحقيق-أهدافها-العسكرية-غير-المنجزة-في-غزة-عبر-الوسائل-السياسية-بمجلس-الأمن-1083516755.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/14/1048415393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daf013a41208c7b5f7eedba5c2931e49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا عبر طائراته المسيرة إلى حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج
قال الحرس الثوري الإيراني إن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بعد وصولها إلى مضيق هرمز، دخلت الخليج، بعدما ردت على جميع أسئلة بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأضاف أن "حاملة الطائرات "أيزنهاور"، أبدت تعاوناً جيداً خلال عبورها من مضيق هرمز باتجاه الخليج"، متحدثاً عن "تصوير جميع تحركاتهم".
وتابع: "التواجد الأمريكي العسكري في الخليج كان وما زال قائماً، ولكن مضيق هرمز تحت سيطرتنا ويعلم الأمريكيون أنهم في مرمى صواريخنا وقدراتنا العسكرية، ولذلك هم لا يسعون أبداً إلى الاشتباك معنا أو الدخول في تحد"، حسب قوله.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الاثنين، أن القوة الضاربة الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "إيزنهاور"
عبرت، الأحد الماضي، مضيق هرمز إلى مياه الخليج.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن القوة الضاربة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج.
ولفت البيان إلى أن حاملة الطائرات تقوم بدوريات في الخليج لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم متطلبات القيادة المركزية الأمريكية في أنحاء المنطقة.
وذكر البيان أن حاملة الطائرات "يو. إس. إس. دوايت أيزنهاور" رافقها طراد الصواريخ الموجهة "يو. إس. إس. فلبين سي" ومدمرتي صواريخ موجهة وفرقاطة فرنسية.
وأفاد مصدر عسكري يمني، الأحد الماضي، بأن قوة من البحرية الأمريكية تمكنت من تحرير ناقلة "سنترال بارك" وذلك بعد ساعات من تعرضها لعملية اختطاف في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
وأكد المصدر لـ"سبوتنيك" أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية
على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.