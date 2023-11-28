https://sputnikarabic.ae/20231128/الصين-تؤكد-سلامة-السفر-إليها-على-خلفية-أنباء-عن-انتشار-الالتهاب-الرئوي-1083547126.html
الصين تؤكد سلامة السفر إليها على خلفية أنباء عن انتشار الالتهاب الرئوي
الصين تؤكد سلامة السفر إليها على خلفية أنباء عن انتشار الالتهاب الرئوي
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين آمن، وذلك تعليقا على تقارير حول زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T10:16+0000
2023-11-28T10:16+0000
2023-11-28T10:16+0000
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وذكر المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في إحاطة إعلامية: "أستطيع أن أقول لكم، إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين أمر آمن، ولا داعي للقلق".وأشار الدبلوماسي إلى أن "اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمرا صحفيا حول الوضع الحالي".وفي منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبلغ ممثلو اللجنة الوطنية للصحة للصين عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في البلاد.وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وانتشار مسببات الأمراض المعروفة، بما في ذلك الأنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما (عدوى بكتيرية تصيب عادة الأطفال الصغار)، والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس "كورونا" المستجد، وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشرت عدة وسائل للإعلام تقارير عن التهاب رئوي غير مشخص بين الأطفال في شمال الصين.وفي وقت سابق، طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين، معلومات مفصلة عن تفشي أمراض الجهاز التنفسي في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231126/الصين-تجرب-منح-6-دول-الدخول-إلى-أراضيها-دون-تأشيرة-1083486064.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, فيروس كورونا
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, فيروس كورونا
الصين تؤكد سلامة السفر إليها على خلفية أنباء عن انتشار الالتهاب الرئوي
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين آمن، وذلك تعليقا على تقارير حول زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الصين.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، وانغ وينبين، في إحاطة إعلامية: "أستطيع أن أقول لكم، إن السفر وممارسة الأعمال التجارية في الصين أمر آمن، ولا داعي للقلق".
وأشار الدبلوماسي إلى أن "اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية استجابت في الوقت المناسب لطلب منظمة الصحة العالمية، كما عقدت في وقت سابق، مؤتمرا صحفيا حول الوضع الحالي".
وفي منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبلغ ممثلو اللجنة الوطنية للصحة للصين عن زيادة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في البلاد.
وأرجعت السلطات الصينية هذه الزيادة إلى رفع القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وانتشار مسببات الأمراض المعروفة، بما في ذلك الأنفلونزا والالتهاب الرئوي الميكوبلازما (عدوى بكتيرية تصيب عادة الأطفال الصغار)، والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس "كورونا"
المستجد، وفي نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشرت عدة وسائل للإعلام تقارير عن التهاب رئوي غير مشخص بين الأطفال في شمال الصين.
وفي وقت سابق، طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين، معلومات مفصلة عن تفشي أمراض الجهاز التنفسي في البلاد.