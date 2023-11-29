https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-لعب-الدول-الأنشط-على-منصة-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1083610526.html

الخارجية الروسية: روسيا ستواصل لعب الدول الأنشط على منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخارجية الروسية: روسيا ستواصل لعب الدول الأنشط على منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستواصل لعب الدور الأكثر نشاطًا على منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الرغم من عدم انتخابها للحصول على مقعد في المجلس... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T23:37+0000

2023-11-29T23:37+0000

2023-11-29T23:37+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة أنه "على الرغم من التطلعات المناهضة لروسيا لدى دول الغرب، والضغوط السياسية الشديدة على معارضيها، والابتزاز والتهديدات، ستواصل روسيا الاتحادية مع حلفائها وشركائها والشعوب التي تشاركها نفس الفكر، لعب الدور الأكثر نشاطًا على منصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل استعادة الاختصاص السابق لهذه المنظمة والحفاظ على تماسك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".وأظهرت نتائج التصويت للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عدم حصول روسيا على مقعد ضمن المجلس التنفيذي للمنظمة، لعام 2024.ووفقا لنتائج التصويت، التي تم الإعلان عنها في جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، تم انتخاب 21 دولة أعضاء في المنظمة، للانضمام إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في عام 2024.ونتيجة لعملية التصويت، انتخبت ثلاثة بلدان لعضوية مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس، وهي أوكرانيا وبولندا وليتوانيا.وتنعقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول.ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها، وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.

https://sputnikarabic.ae/20230707/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-تعلن-تدمير-جميع-المخازن-المعلن-عنها-من-الأسلحة-الكيميائية-في-العالم-1078842908.html

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