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https://sputnikarabic.ae/20231129/الخصائص-الفنية-لصاروخ-تسيركون-الفرط-صوتي-1083584381.html
الخصائص الفنية لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي
الخصائص الفنية لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي
كتبت البوابة الصينية "سوهو" عن خصائص الصاروخ الروسي "تسيركون" الفرط صوتي الذي يطلق من السفن. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
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وأشارت البوابة إلى أن الصاروخ "تسيركون" أسرع من الصوت وقادرعلى تدمير حاملات طائرات نووية أمريكية بدقة عالية.تعرّف على الخصائص الفنية لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ أيضا - "الأدميرال غورشكوف" حاملة صواريخ "تسيركون" تجري تدريبات في المحيط الأطلسي
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انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика

الخصائص الفنية لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي

10:35 GMT 29.11.2023
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كتبت البوابة الصينية "سوهو" عن خصائص الصاروخ الروسي "تسيركون" الفرط صوتي الذي يطلق من السفن.
وأشارت البوابة إلى أن الصاروخ "تسيركون" أسرع من الصوت وقادرعلى تدمير حاملات طائرات نووية أمريكية بدقة عالية.

وأضافت البوابة أن "تسيركون" هو أول نظام صاروخي بحري أسرع من الصوت في روسيا. ويمكن إطلاقه من الفرقاطات والطرادات والغواصات، ويصل مداه الأقصى إلى ألف كيلومتر. يمكن للصاروخ أن يحلق بسرعة أكبر بعدة مرات من سرعة الصوت، ومن الصعب على أنظمة الدفاع الصاروخي أو الدفاع الجوي الحالية اعتراضه.

تعرّف على الخصائص الفنية لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي في الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
صاروخ تسيركون الفرط صوتي - سبوتنيك عربي
صاروخ تسيركون الفرط صوتي - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - "الأدميرال غورشكوف" حاملة صواريخ "تسيركون" تجري تدريبات في المحيط الأطلسي
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