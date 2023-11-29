https://sputnikarabic.ae/20231129/الصين-الهدنة-يجب-أن-تمهد-الطريق-لوقف-دائم-لإطلاق-النار-في-غزة-1083604932.html

الصين: الهدنة يجب أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الصين: الهدنة يجب أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، بأن وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، يجب أن تكون فاتحة خير لبدء التفاوض بشأن... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T17:06+0000

2023-11-29T17:06+0000

2023-11-29T17:06+0000

غزة

اسرائيل

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وقال، وانغ يي، خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي: "تأمل الصين بشدة ألا تكون أيام الهدنة الماضية بمثابة مرحلة قبل جولة جديدة من الهجوم، بل بداية لمزيد من الجهود الدبلوماسية من أجل وقف شامل ودائم لإطلاق النار".وأضاف أن الصين تناشد المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدنة يجب أن تكون فاتحة خير لبدء التفاوض حول ذلك.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بالمفاوضات الجارية لإطالة أمد الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، مشددا على ضرورة التوصل لوقف حقيقي لإطلاق النار، لأسباب إنسانية.واستنكر غوتيريش، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة، قائلا: "️شعب غزة يواجه كارثة ملحمية أمام أعين العالم ولا بد من المضي قدمًا وبحزم نحو حل الدولتين".وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "️أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة، منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية"، متابعا: "من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة، فـ80 % من سكان غزة طردوا من منازلهم ويتم الدفع بهم نحو الجنوب".

https://sputnikarabic.ae/20231129/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-زيادة-العمل-لحل-الصراع-بين-إسرائيل-وفلسطين-1083603153.html

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غزة, اسرائيل