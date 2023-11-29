https://sputnikarabic.ae/20231129/تحذيرات-من-عاصفة-شمسية-تسبب-مشاكل-خطيرة-في-الدماغ-والقلب-1083608119.html

تحذيرات من عاصفة شمسية يمكن أن تتسبب بمشاكل خطيرة في الدماغ والقلب

تحذيرات من عاصفة شمسية يمكن أن تتسبب بمشاكل خطيرة في الدماغ والقلب

حذر علماء من عاصفة شمسية ستتأثر بها الكرة الأرضية، يوم غد الخميس، قد يكون لها تأثير سلبي على الصحة وخاصة الدماغ والقلب. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T19:40+0000

2023-11-29T19:40+0000

2023-11-29T20:13+0000

مجتمع

منوعات

علوم

الأخبار

الأخبار

أخبار المناخ في العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503990_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_f416a1dbbb1c45c1c048e62cb354f790.jpg

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن العلماء أن "نشاط الشمس الذي أصبح مرتفعا جدا، وربما وصل الحد الأقصى للدورة الشمسية الحالية، هو أهم أسباب حدوث العواصف الشمسية".وأوضحت البوابة أن "العاصفة الشمسية هي اضطراب مؤقت في مجال الأرض المغناطيسي والسبب في ذلك هو القدرة الشمسية للعاصفة الجيومغناطيسية، المكون رئيسي للطقس الفضائي، وتسهم بالعديد من المكونات الأخرى للطقس الفضائي".وتتسبب العاصفة الجيومغناطيسية في موجة اهتزاز ريح شمسية أو غيمة الحقل المغناطيسي التي تتفاعل مع حقل الأرض المغناطيسي.وتنشأ تلك العواصف نتيجة تقاطع المجالات المغناطيسية بفعل حركة البلازما داخل جسم الشمس، وهي مكون رئيسي للطقس الفضائي وتبدأ البلازما تدور داخل الشمس وينشأ عنها نشاط مغناطيسي مكثف يسمى "البقع الشمسية".وتتأثر صحة الإنسان بالعواصف الشمسية، إذ تظهر عليه أعراض قد تكون شديدة في بعض الأحيان، إذ تؤثر على الجهاز العصبي وتؤدي إلى اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي، كما تؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي، لذلك قد يعاني الناس من إجهاد غير مبرر وزيادة القلق والحساسية للألم الجسدي.وبحسب العلماء، قد تسبب العواصف الشمسية إبطاء تدفق الدم في الشعيرات الدموية وزيادة الضغط داخل المفاصل والعينين والجمجمة، فأثناء العاصفة الجيومغناطيسية قد يشكو الأشخاص الحساسون من ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم والدوار والصداع والأرق وألم في مقل العينين والمفاصل.ويقدر العلماء أن نحو 70% من الأشخاص معرضون للإصابة بالجلطات الدماغية واحتشاء عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية تحدث على وجه التحديد أثناء العواصف الجيومغناطيسية، وبعض الأشخاص يشعرون باضطرابات نفسية وعاطفية كما قد يصابون بحالات من الذعر.

https://sputnikarabic.ae/20231104/علماء-ناسا-يتوقعون-انعكاسا-كاملا-للمجال-المغناطيسي-للشمس-قبل-نهاية-2023-1082806019.html

https://sputnikarabic.ae/20231104/الشمس-تطلق-البلازما-على-الأرض-في-عيد-الهالوين-فيديو-1082796946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الأخبار, الأخبار, أخبار المناخ في العالم