https://sputnikarabic.ae/20231129/خامنئي-حدث-طوفان-الأقصى-التاريخي-أخل-بجدول-أعمال-السياسات-الأمريكية-في-المنطقة-1083581946.html

خامنئي: "طوفان الأقصى" التاريخي أخل بجدول أعمال السياسات الأمريكية في المنطقة

خامنئي: "طوفان الأقصى" التاريخي أخل بجدول أعمال السياسات الأمريكية في المنطقة

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "قسوة ووحشية الكيان الصهيوني كشفت حقيقة أمريكا ودول أوروبية وعموم الثقافة الغربية". 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T09:26+0000

2023-11-29T09:26+0000

2023-11-29T09:26+0000

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وقال خامنئي، في كلمة له، إن "طوفان الأقصى تمكن من ضرب مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، مؤكدا أنه "إذا استمر هذا الطوفان فسيمحو كل المشروع"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد المرشد الإيراني على ضرورة إجراء استفتاء عام في فلسطين، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني سيحدد مصير البلد ومن سيبقى في الأراضي الفلسطينية".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيًا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

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