https://sputnikarabic.ae/20231129/صنعاء-منع-السفن-الإسرائيلية-من-عبور-البحر-الأحمر-مستمر-حتى-الوقف-الدائم-لإطلاق-النار-في-غزة--1083602362.html

صنعاء: منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر مستمر حتى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

صنعاء: منع السفن الإسرائيلية من عبور البحر الأحمر مستمر حتى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

تصاعدت المخاوف العالمية من تهديد مسارات أمن الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، في أعقاب إعلان حكومة الإنقاذ اليمنية في صنعاء احتجاز سفينة إسرائيلية، ردا... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T15:37+0000

2023-11-29T15:37+0000

2023-11-29T15:37+0000

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صنعاء: منع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر مستمر حتى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة صنعاء: منع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر مستمر حتى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

ورغم التوصل لهدنة إنسانية بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الفريق الركن جلال الرويشان، استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية.وأوضح الرويشان أن القرار ما زال ساريا، وأن الهدنة التي تم الاتفاق عليها تخص غزة فقط، مشددًا على أن الموقف اليمني تجاه العدوان الإسرائيلي قد تم الإعلان عن رسمياً، وأن لغة الدبلوماسية لم تعد موجودة، وأضاف أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين هو واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي.وشدد على أن اليمن جاهز لمواجهة أي تبعات أو عدوان، لافتًا إلى أن أي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأياد عربية الذي يتعرض له اليمن منذ تسع سنوات.وأثارت تصريحات حكومة الإنقاذ المخاوف من تكرار سيناريو الأسبوع الماضي، عندما أعلنت صنعاء احتجاز سفينة يملكها إسرائيلي في البحر الأحمر، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيداً في عدوان إيران على مواطني العالم الحر"، لافتًا إلى أنه سيكون له تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية.لكن المخاوف لم تقتصر فقط على أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل امتدت للمحيط الهندي، إثر إعلان مسؤول عسكري السبت (25 تشرين الثاني/نوفمبر)، أن سفينة حاويات تديرها شركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي، ما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة دون وقوع إصابات.وجاء الرد الأمريكي سريعا بعد الحادث، من خلال عبور حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت دي أيزنهاور" لمضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي، للقيام بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم القوات الأمريكية في المنطقة.ووفق الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، فإن واشنطن ستواصل حماية الأمن البحري لإقرار الاستقرار الإقليمي، كما ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية.يُضاف ذلك لتهديدات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، وتأكيده استعداد تل أبيب في منطقة البحر الأحمر كما تستعد في أي منطقة، وتعرف أيضا كيفية الهجوم و أينما تحتاج".في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، إن العملية العسكرية التي تشنها صنعاء، سواء في عمق إسرائيل أو البحر الأحمر تهدف بالأساس لوقف العدوان والجرائم الإسرائيلية في غزة.وأكد البخيتي أن منع مرور السفن الإسرائيلية سواء كانت تجارية أو عسكرية سيستمر حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم في غزة، لأن رحلة السفن تستغرق أسابيع والهدنة لم تكن سوى لمدة أربعة أيام وتم تمديدها ليومين، لذلك فإن "العملية العسكرية تأتي في سياق واجبهم الإنساني والأخلاقي"، بحسب قوله.في سياق متصل، أكد نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، فهمي اليوسفي، أن ما يحصل من استقرار في البحر الأحمر مرتبط بوقف إسرائيل لما يجري في قطع غزة، مؤكدا أن موقف صنعاء واضح ولن يتغير مهما حصل من تطورات، واعتبر أن ما يجري في الضفة الغربية وداخل السجون مرتبط كذلك بأمان السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.وقال إن التصريحات الأمريكية وتواجد حاملة الطائرات التابعة للولايات المتحدة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تعتبر تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام، لافتًا إلى أنه من حق بلاده الحفاظ على سيادتها، كما شدد على أن هذه التطورات تجعل صنعاء ترد على كافة التهديدات الأمريكية والمنظومة الغربية، على حد قوله.من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية، علي مطر، إن دخول اليمن في المواجهة مع إسرائيل في البحر الأحمر تحرك مهم ومتعلق بالأمن القومي في المنطقة.وذكر مطر أن إسرائيل وأمريكا تعرفان أن القوات اليمنية لديها القدرة والإرادة في مثل هذه الظروف، وأنها لا تخشى هذه الخطوات، وهو ما حصل من خلال احتجاز السفينة غالاكسي.ولفت إلى أن العامل اليمني في منطقة البحر الأحمر يستطيع التأثير على المشهد الدولي وليس فقط الإقليمي، نظرا لارتباط الموقع بمرور السفن التجارية والنفطية، وهو مؤثر كبير يرتبط بالعلاقات الاقتصادية الدولية.

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