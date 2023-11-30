https://sputnikarabic.ae/20231130/البحرين-تعلن-عن-استراتيجيتها-للوصول-إلى-الحياد-الكربوني-عام-2060-1083633871.html

البحرين تعلن عن استراتيجيتها للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060

البحرين تعلن عن استراتيجيتها للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن استراتيجية وطنية للطاقة النظيفة، والتي تشكل أساسا للوصول للأهداف التي أعلنت عنها في المؤتمر 26 للأطراف في اتفاقية الأمم... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T17:01+0000

2023-11-30T17:01+0000

2023-11-30T17:02+0000

أخبار المناخ في العالم

العالم العربي

البحرين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/03/1069795622_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b267bd0edd967ec596bc3e7874097871.jpg

وأفادت وكالة أنباء البحرين، بأن "الاستراتيجية تشكل مسارًا واضحًا للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060".وأكدت المملكة على 3 ركائز أساسية بنيت عليها الاستراتيجية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، والعمل بتقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها، وبكل منها سلسلة من المبادرات المصممة بحرص لتحقيق المملكة أعلى درجة من الفوائد البيئية عند تنفيذها، مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك، بحسب الوكالة.وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "بابكو إنرجيز"، بالقول: "تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محليًا"، مضيفًا بأن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارًا واقعيًا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".اقرأ أيضا: البيت الأبيض يعلن حضور نائبة بايدن مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي

https://sputnikarabic.ae/20231130/انعقاد-فعاليات-مؤتمر-كوب-28-للمناخ-في-دبي-1083632621.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المناخ في العالم, العالم العربي, البحرين