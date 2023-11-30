https://sputnikarabic.ae/20231130/تقرير-يفيد-بمنع-أعضاء-الحكومة-الفرنسية-من-استخدام-تطبيق-واتسآب-وتلغرام-1083616715.html

إعلام: منع أعضاء الحكومة الفرنسية من استخدام "واتسآب" و"تلغرام"

إعلام: منع أعضاء الحكومة الفرنسية من استخدام "واتسآب" و"تلغرام"

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، يوم الأربعاء، أنه سيتم منع أعضاء الحكومة الفرنسية من استخدام برامج المراسلة، مثل "واتسآب" و"تلغرام". 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T08:45+0000

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أشارت وسائل الإعلام أنه سيتم منع أعضاء الحكومة من استخدام هذه التطبيقات غير المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ANSSI)، ابتداءً من 8 ديسمبر/كانون الأول.بحسب قناة BFMTV، فإن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن وقّعت تعميما، تحثّ فيه أعضاء الحكومة بحذف جميع التطبيقات التي لم توافق عليها الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات.كما طُلب من أعضاء الحكومة تحميل تطبيق Olvid الفرنسي على هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، والذي يستخدم التشفير الشامل لحماية الرسائل كالذي يستخدمه تطبيق "واتسآب".

https://sputnikarabic.ae/20230927/واتس-آب-يحدد-تاريخ-توقفه-عن-العمل-على-أحد-أنظمة-تشغيل-أندرويد-1081444364.html

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