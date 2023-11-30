https://sputnikarabic.ae/20231130/دراسة-عدد-المليارديرات-في-العالم-ارتفع-بنسبة-7-على-الرغم-من-ازدياد-الفقر-1083632436.html

دراسة: عدد المليارديرات في العالم يرتفع بنسبة 7% على الرغم من ازدياد الفقر

دراسة: عدد المليارديرات في العالم يرتفع بنسبة 7% على الرغم من ازدياد الفقر

نشر موقع البنك السويسري "يو بي إس" تقريرًا بعنوان "طموحات الملياردير لعام 2023"، يفيد بارتفاع عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% بين عامي 2022... 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T15:08+0000

2023-11-30T15:08+0000

2023-11-30T15:09+0000

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وأوضح البنك في تقريره: "نمت في جميع أنحاء العالم، ثروة المليارديرات جزئيا في الفترة 2022/2023 بفضل المليارديرات العاملين في مجال الأعمال الاستهلاكية وتجارة التجزئة في أوروبا، بعد انخفاضها بنسبة 20% تقريبا خلال الأشهر الـ 12 السابقة، وبشكل عام، خلال العام الماضي، نما عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7%، حيث ارتفع من 2376 إلى 2542، وزادت ثروتهم بنسبة 9%، من 11 تريليون دولار أمريكي إلى 12 تريليون دولار أمريكي". وأضاف البنك:وأشار بنيامين كافالي، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين في "يو بي إس" إلى أن "تقرير هذا العام يظهر أن غالبية المليارديرات الذين جمعوا الثروة في العام الماضي فعلوا ذلك عن طريق الميراث، وليس نتيجة لريادة الأعمال، هذا هو موضوع نتوقع أن نرى أكثر منه في السنوات الـ20 المقبلة، وأكثر من ألف من المليارات تذهب لأطفالهم نتيجة الميراث".تمكنت "يو بي إس" ومقرها سويسرا من إدارة أصول بقيمة 5.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ استحواذها على كريدي سويس.

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