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https://sputnikarabic.ae/20231201/إعلام-سماع-إطلاق-نار-كثيف-في-عاصمة-غينيا-بيساو-1083639769.html
إعلام: سماع إطلاق نار كثيف في عاصمة غينيا بيساو
إعلام: سماع إطلاق نار كثيف في عاصمة غينيا بيساو
أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم الجمعة في عاصمة غينيا بيساو، بعد محاولة الجيش للإفراج عن سراح وزير محتجز بمركز للشرطة، ومن غير المعروف ما... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T04:19+0000
2023-12-01T04:19+0000
العالم
غينيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام، أن جنود الحرس الوطني حاولوا مساء الخميس حوالي الساعة 22.00 بتوقيت العالمي (1.00 بتوقيت موسكو الجمعة) إطلاق سراح أحد الوزراء كان محتجزًا في مركز الشرطة، وبعد ذلك لجأوا إلى الثكنة.وفي السياق،كتبت صحيفة "ديمقراطا" المحلية، أن مجموعة من جنود الحرس الوطني اقتحمت مركز للشرطة لتحرير وزير الاقتصاد والمالية سليمان سيدي، الذي اعتقل بأمر من مكتب المدعي العام.وبحسب الصحيفة فإن المهاجمين اقتادوا الوزير ومسؤولاً آخر في وزارة المالية إلى جهة مجهولة.من الجدير ذكره، أن الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو موجود حاليا خارج البلاد.وتعاني غينيا بيساو، الواقعة غرب أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، من عدم استقرار سياسي مزمن وواجهت سلسلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب منذ حصولها على استقلالها عن البرتغال عام 1974، كان آخرها في فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-خارجية-غينيا-الاستوائية-لـسبوتنيك-نأمل-أن-تفتح-روسيا-سفارتها-في-بلادنا-بأقرب-وقت-1081208550.html
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العالم, غينيا

إعلام: سماع إطلاق نار كثيف في عاصمة غينيا بيساو

04:19 GMT 01.12.2023
© AFPTV TEAMSجندي مسلح يتحرك على الشارع الرئيسي للعاصمة بعد إطلاق نار كثيف حول القصر الرئاسي في بيساو، غينيا بيساو، 1 فبراير 2022.
جندي مسلح يتحرك على الشارع الرئيسي للعاصمة بعد إطلاق نار كثيف حول القصر الرئاسي في بيساو، غينيا بيساو، 1 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFPTV TEAMS
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أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي إطلاق نار كثيف فجر اليوم الجمعة في عاصمة غينيا بيساو، بعد محاولة الجيش للإفراج عن سراح وزير محتجز بمركز للشرطة، ومن غير المعروف ما إذا كان المهاجمون تمكنوا من إطلاق سراح الوزير.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام، أن جنود الحرس الوطني حاولوا مساء الخميس حوالي الساعة 22.00 بتوقيت العالمي (1.00 بتوقيت موسكو الجمعة) إطلاق سراح أحد الوزراء كان محتجزًا في مركز الشرطة، وبعد ذلك لجأوا إلى الثكنة.
وفي السياق،كتبت صحيفة "ديمقراطا" المحلية، أن مجموعة من جنود الحرس الوطني اقتحمت مركز للشرطة لتحرير وزير الاقتصاد والمالية سليمان سيدي، الذي اعتقل بأمر من مكتب المدعي العام.
وزير خارجية غينيا الاستوائية سيمون أنجو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
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وبحسب الصحيفة فإن المهاجمين اقتادوا الوزير ومسؤولاً آخر في وزارة المالية إلى جهة مجهولة.
من الجدير ذكره، أن الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو موجود حاليا خارج البلاد.
وتعاني غينيا بيساو، الواقعة غرب أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، من عدم استقرار سياسي مزمن وواجهت سلسلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب منذ حصولها على استقلالها عن البرتغال عام 1974، كان آخرها في فبراير 2022.
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