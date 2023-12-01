https://sputnikarabic.ae/20231201/التشيك-تعلن-نيتها-عدم--إرسال-المزيد-من-المساعدات-العسكرية-إلى-كييف-1083672214.html
التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف
التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف
أفادت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها لن تتمكن من إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T20:46+0000
2023-12-01T20:46+0000
2023-12-01T20:47+0000
التشيك
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_f8ee455ca02dcedc66e2bfbb900a93e7.jpg
وكتبت على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أرسلنا ما في وسعنا إلى أوكرانيا، وحتى لا يشكل ذلك تهديداً للقدرة الدفاعية لجمهورية التشيك، لا نستطيع إرسال المزيد من البضائع من مستودعاتنا إلى أوكرانيا".وأشارت تشيرنوخوفا إلى أن المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى كييف تم تقييمها من قبل الجيش التشيكي على أنها لم يطالب بها أحد، وفي الوقت نفسه، تحتفظ البلاد بفرصة مساعدة أوكرانيا من خلال تدريب الجيش.وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت يانا تشيرنوخوفا أن مستودعات الجيش التي تحتوي على المعدات والمواد اللازمة لمساعدة أوكرانيا أصبحت فارغة. ومع ذلك، وفقا لها، فإن الوزارة تعوض ذلك عن طريق زيادة عدد التراخيص الصادرة للشركات والمؤسسات الخاصة في الجمهورية لتصدير المنتجات العسكرية.وأشارت تشيرنوخوفا إلى فوائد نقل المعدات العسكرية التشيكية إلى كييف. ووفقا لها، ترسل براغ معدات عسكرية قديمة إلى أوكرانيا، وتتلقى تعويضات من الدول الغربية تتجاوز تكلفة الإمدادات.وأرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-مصير-زيلينسكي-بعد-إخفاقات-قواته--1083671765.html
التشيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501834_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e98bc3126a1555b7791741b7d2a03aaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التشيك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
التشيك, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
التشيك تعلن نيتها عدم إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف
20:46 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 20:47 GMT 01.12.2023)
أفادت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها لن تتمكن من إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وكتبت على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد أرسلنا ما في وسعنا إلى أوكرانيا، وحتى لا يشكل ذلك تهديداً للقدرة الدفاعية لجمهورية التشيك، لا نستطيع إرسال المزيد من البضائع من مستودعاتنا إلى أوكرانيا".
وأشارت تشيرنوخوفا إلى أن المعدات العسكرية التي تم نقلها إلى كييف تم تقييمها من قبل الجيش التشيكي على أنها لم يطالب بها أحد، وفي الوقت نفسه، تحتفظ البلاد بفرصة مساعدة أوكرانيا من خلال تدريب الجيش.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت يانا تشيرنوخوفا أن مستودعات الجيش التي تحتوي على المعدات والمواد اللازمة لمساعدة أوكرانيا أصبحت فارغة. ومع ذلك، وفقا لها، فإن الوزارة تعوض ذلك عن طريق زيادة عدد التراخيص الصادرة للشركات والمؤسسات الخاصة في الجمهورية لتصدير المنتجات العسكرية.
وأشارت تشيرنوخوفا إلى فوائد نقل المعدات العسكرية التشيكية إلى كييف. ووفقا لها، ترسل براغ معدات عسكرية قديمة إلى أوكرانيا، وتتلقى تعويضات من الدول الغربية تتجاوز تكلفة الإمدادات.
وأرسلت روسيا في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وأكد لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى
.