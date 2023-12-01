عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/الحرية-لفلسطين-تثير-حفيظة-شركة-طيران-أسترالية-1083655708.html
"الحرية لفلسطين" تثير حفيظة شركة طيران أسترالية
"الحرية لفلسطين" تثير حفيظة شركة طيران أسترالية
أثار قميص رجل بعبارات داعمة لفلسطين حفيظة شركة طيران أسترالية، ليطالب موظف الشركة الرجل بخلع قميصه. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T12:04+0000
2023-12-01T12:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
أستراليا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074978869_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6348bb656fae6977c293b7c537e57c85.jpg
بحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن موظفي شركة Virgin Australia للطيران طلبوا من دوغ كرونين، خلع قميصه قبل صعوده للطائرة، لأنه وبحسب الموظفين، فقد اعتبروا العبارة الموجودة على القميص مسيئة.تعود أحداث القصة لأسبوعين مضيا عندما كان كرونين يستعد لرحلة على متن شركة Virgin Australia، من بريسبان إلى سيدني، ليطلب منه خلع القميص قبل الصعود على متن الطائرة، وفسّر له أحد موظفي الشركة بأن ما طلبوه يعود لتلقيهم شكاوى من عدد من الركاب الذين شعروا بالإهانة لما كان مكتوب على قميصه.وقام رواد منصة "إكس" بالتعليق على الحادثة، حيث علق صاحب حساب باسم Karen Wyld، قائلا: "سبب آخر جيد لعدم السفر على متن خطوط Virgin Australia".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيًا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231201/حبس-دموعهنائب-في-البرلمان-الأوروبي-يتحدث-بتأثر-عن-حق-الفلسطينيين-1083641107.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074978869_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b6caf021e56632be8566f2b176f7d150.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أستراليا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أستراليا, العالم

"الحرية لفلسطين" تثير حفيظة شركة طيران أسترالية

12:04 GMT 01.12.2023
© Photo / khaled Salamaمظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003
مظاهرات ترفض غزو أمريكا للعراق في العاصمة المصرية القاهرة، عام 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Photo / khaled Salama
تابعنا عبر
أثار قميص رجل بعبارات داعمة لفلسطين حفيظة شركة طيران أسترالية، ليطالب موظف الشركة الرجل بخلع قميصه.
بحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن موظفي شركة Virgin Australia للطيران طلبوا من دوغ كرونين، خلع قميصه قبل صعوده للطائرة، لأنه وبحسب الموظفين، فقد اعتبروا العبارة الموجودة على القميص مسيئة.
وكتب على قميص الرجل عبارة "الحرية لفلسطين" Justice for Palestine، ليطلب كرونين من الشركة تفسير طلبهم بخلعه للقميص.
تعود أحداث القصة لأسبوعين مضيا عندما كان كرونين يستعد لرحلة على متن شركة Virgin Australia، من بريسبان إلى سيدني، ليطلب منه خلع القميص قبل الصعود على متن الطائرة، وفسّر له أحد موظفي الشركة بأن ما طلبوه يعود لتلقيهم شكاوى من عدد من الركاب الذين شعروا بالإهانة لما كان مكتوب على قميصه.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
"حبس دموعه"...نائب في البرلمان الأوروبي يتحدث بتأثر عن حق الفلسطينيين
07:10 GMT
وقام رواد منصة "إكس" بالتعليق على الحادثة، حيث علق صاحب حساب باسم Karen Wyld، قائلا: "سبب آخر جيد لعدم السفر على متن خطوط Virgin Australia".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيًا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала