https://sputnikarabic.ae/20231201/الحرية-لفلسطين-تثير-حفيظة-شركة-طيران-أسترالية-1083655708.html
"الحرية لفلسطين" تثير حفيظة شركة طيران أسترالية
"الحرية لفلسطين" تثير حفيظة شركة طيران أسترالية
أثار قميص رجل بعبارات داعمة لفلسطين حفيظة شركة طيران أسترالية، ليطالب موظف الشركة الرجل بخلع قميصه. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T12:04+0000
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بحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن موظفي شركة Virgin Australia للطيران طلبوا من دوغ كرونين، خلع قميصه قبل صعوده للطائرة، لأنه وبحسب الموظفين، فقد اعتبروا العبارة الموجودة على القميص مسيئة.تعود أحداث القصة لأسبوعين مضيا عندما كان كرونين يستعد لرحلة على متن شركة Virgin Australia، من بريسبان إلى سيدني، ليطلب منه خلع القميص قبل الصعود على متن الطائرة، وفسّر له أحد موظفي الشركة بأن ما طلبوه يعود لتلقيهم شكاوى من عدد من الركاب الذين شعروا بالإهانة لما كان مكتوب على قميصه.وقام رواد منصة "إكس" بالتعليق على الحادثة، حيث علق صاحب حساب باسم Karen Wyld، قائلا: "سبب آخر جيد لعدم السفر على متن خطوط Virgin Australia".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيًا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231201/حبس-دموعهنائب-في-البرلمان-الأوروبي-يتحدث-بتأثر-عن-حق-الفلسطينيين-1083641107.html
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أخبار فلسطين اليوم, أستراليا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أستراليا, العالم
"الحرية لفلسطين" تثير حفيظة شركة طيران أسترالية
أثار قميص رجل بعبارات داعمة لفلسطين حفيظة شركة طيران أسترالية، ليطالب موظف الشركة الرجل بخلع قميصه.
بحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن موظفي شركة Virgin Australia للطيران طلبوا من دوغ كرونين، خلع قميصه قبل صعوده للطائرة، لأنه وبحسب الموظفين، فقد اعتبروا العبارة الموجودة على القميص مسيئة.
وكتب على قميص الرجل عبارة "الحرية لفلسطين" Justice for Palestine، ليطلب كرونين من الشركة تفسير طلبهم بخلعه للقميص.
تعود أحداث القصة لأسبوعين مضيا عندما كان كرونين يستعد لرحلة على متن شركة Virgin Australia، من بريسبان إلى سيدني، ليطلب منه خلع القميص قبل الصعود على متن الطائرة، وفسّر له أحد موظفي الشركة بأن ما طلبوه يعود لتلقيهم شكاوى من عدد من الركاب الذين شعروا بالإهانة لما كان مكتوب على قميصه.
وقام رواد منصة "إكس" بالتعليق على الحادثة، حيث علق صاحب حساب باسم Karen Wyld، قائلا: "سبب آخر جيد لعدم السفر على متن خطوط Virgin Australia".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف القتال
ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ببيان نشره على "تلغرام"، مدعيًا أن حركة "حماس" خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.