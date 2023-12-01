عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/الخارجية-القطرية-المفاوضات-بين-إسرائيل-والأطراف-الفلسطينية-لاستئناف-الهدنة-ما-زالت-مستمرة-1083647288.html
الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة ما زالت مستمرة
الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة ما زالت مستمرة
أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، باستمرار المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة، معربةً في الوقت ذاته عن أسفها الشديد لاستئناف... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T09:31+0000
2023-12-01T09:31+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
حركة حماس
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_7d94ff65506ff331628aed04285dd86d.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيانها: "تعرب دولة قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها".وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".وتشدد الوزارة على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تلغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).يأتي ذلك بعدما دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
https://sputnikarabic.ae/20231201/على-هامش-مؤتمر-المناخ-أمير-قطر-يلتقي-بالرئيس-الإسرائيلي-لبحث-استمرار-مفاوضات-إطلاق-سراح-الرهائن-1083646009.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/مطالب-إسرائيلية-بفتح-تحقيق-مع-بن-غفير-لا-نريد-ميليشيات-مسلحة-ذات-طابع-سياسي-1083640838.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1cac2787a39f1f106c1c58e6282aa77b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, الأخبار

الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة ما زالت مستمرة

09:31 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، باستمرار المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة، معربةً في الوقت ذاته عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيانها: "تعرب دولة قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها".
وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
على هامش مؤتمر المناخ... أمير قطر يلتقي بالرئيس الإسرائيلي لبحث استمرار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن
08:50 GMT
وتشدد الوزارة على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
مطالب إسرائيلية بفتح تحقيق مع بن غفير: لا نريد ميليشيات مسلحة ذات طابع سياسي
07:06 GMT
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تلغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
يأتي ذلك بعدما دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала