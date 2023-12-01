https://sputnikarabic.ae/20231201/الخارجية-القطرية-المفاوضات-بين-إسرائيل-والأطراف-الفلسطينية-لاستئناف-الهدنة-ما-زالت-مستمرة-1083647288.html

الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة ما زالت مستمرة

الخارجية القطرية: المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة ما زالت مستمرة

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، باستمرار المفاوضات بين إسرائيل والأطراف الفلسطينية لاستئناف الهدنة، معربةً في الوقت ذاته عن أسفها الشديد لاستئناف... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T09:31+0000

2023-12-01T09:31+0000

2023-12-01T09:31+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية القطرية في بيانها: "تعرب دولة قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها".وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أن دولة قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة".وتشدد الوزارة على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تلغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس، صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).يأتي ذلك بعدما دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

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