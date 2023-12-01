https://sputnikarabic.ae/20231201/السيسي-وماكرون-يتفقان-على-أهمية-تسوية-القضية-الفلسطينية-وعبور-المساعدات-1083652645.html
السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية وعبور المساعدات
السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية وعبور المساعدات
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T11:07+0000
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2023-12-01T11:07+0000
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وقال موقع "اليوم السابع" إن الزعيمين اتفقا على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الطاحنة التي يشهدها قطاع غزة والتحرك لضمان عبور المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية. من جانبه، أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف المجالات.تناول اللقاء كذلك متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ، والتصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي قرر الجيش الإسرائيلي استئناف القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
https://sputnikarabic.ae/20231201/مراسل-سبوتنيك-يسرد-تفاصيل-حرب-غزةالموت-كان-في-كل-مكان-1083651159.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/الخارجية-القطرية-المفاوضات-بين-إسرائيل-والأطراف-الفلسطينية-لاستئناف-الهدنة-ما-زالت-مستمرة-1083647288.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
السيسي وماكرون يتفقان على أهمية تسوية القضية الفلسطينية وعبور المساعدات
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.
وقال موقع
"اليوم السابع" إن الزعيمين اتفقا على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الطاحنة التي يشهدها قطاع غزة والتحرك لضمان عبور المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية.
من جانبه، أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف المجالات.
تناول اللقاء كذلك متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية لا سيما تغير المناخ، والتصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي قرر الجيش الإسرائيلي استئناف القتال
ضد الحركة في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي تم نشره على تطبيق تليغرام: "خرقت حماس هدنة العمليات وفتحت النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يستأنف الجيش الإسرائيلي الأعمال القتالية ضد منظمة حماس الإرهابية في غزة".
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).