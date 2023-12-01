عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/في-اتصال-هاتفي-بالرئيس-الإسرائيلي--البابا-فرانسيس-ممنوع-الرد-بـالإرهاب-على-الترهيب-1083641590.html
في اتصال هاتفي بالرئيس الإسرائيلي .. البابا فرانسيس: ممنوع الرد بـ"الإرهاب" على الترهيب
في اتصال هاتفي بالرئيس الإسرائيلي .. البابا فرانسيس: ممنوع الرد بـ"الإرهاب" على الترهيب
حذر بابا الفاتيكان فرانسيس، الجيش الإسرائيلي، من ارتكاب الإرهاب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لم يكشف عنه من قبل. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T07:29+0000
2023-12-01T07:29+0000
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067814533_0:0:3429:1930_1920x0_80_0_0_dca9eb986ee4644e0b2fbf84ffe53583.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس، أن البابا فرانسيس أجرى اتصالا هاتفيا، نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يتم الكشف عنه من قبل، بالرئيس الإسرائيلي، حذره خلاله من ارتكاب الإرهاب، حيث اعتبرت تلك المكالمة وكأنها مشحونة بالتوتر.وأوردت تلك الوسائل الإعلامية أنه مع استمرار سقوط القنابل على قطاع غزة، أجرى البابا فرانسيس تلك المكالمة، في وقت حاول إسحاق هرتزوغ وصف ما زعمه بـ"الرعب" الذي أصاب إسرائيل من هجوم السابع من أكتوبر، وهو إعلام حركة حماس عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".ونقلت الوسائل الغربية عن مصدر إسرائيلي بارز، أن البابا فرانسيس قد رد على هرتزوغ بأنه "ممنوع الرد بالإرهاب" على ترهيب حركة حماس، مطالبا محاسبة المسؤولين من عناصر حماس، ولكن ليس المدنيين الفلسطينيين في غزة.وفي سياق متصل، حمَّلت حركة حماس، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.وأوضح المكتب الإعلامي أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/حبس-دموعهنائب-في-البرلمان-الأوروبي-يتحدث-بتأثر-عن-حق-الفلسطينيين-1083641107.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/مطالب-إسرائيلية-بفتح-تحقيق-مع-بن-غفير-لا-نريد-ميليشيات-مسلحة-ذات-طابع-سياسي-1083640838.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067814533_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_b0007429047a1e37f000d1cc98c6c04d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

في اتصال هاتفي بالرئيس الإسرائيلي .. البابا فرانسيس: ممنوع الرد بـ"الإرهاب" على الترهيب

07:29 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev  / الانتقال إلى بنك الصورالبابا فرانسيس في لقاء مع رجال الدين في كاتدرائية "مريم العذراء المساعدة دائما" في نور سلطان، كزاخستان، 15 سبتمبر 2022.
البابا فرانسيس في لقاء مع رجال الدين في كاتدرائية مريم العذراء المساعدة دائما في نور سلطان، كزاخستان، 15 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر بابا الفاتيكان فرانسيس، الجيش الإسرائيلي، من ارتكاب الإرهاب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لم يكشف عنه من قبل.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس، أن البابا فرانسيس أجرى اتصالا هاتفيا، نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم يتم الكشف عنه من قبل، بالرئيس الإسرائيلي، حذره خلاله من ارتكاب الإرهاب، حيث اعتبرت تلك المكالمة وكأنها مشحونة بالتوتر.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
"حبس دموعه"...نائب في البرلمان الأوروبي يتحدث بتأثر عن حق الفلسطينيين
07:10 GMT
وأوردت تلك الوسائل الإعلامية أنه مع استمرار سقوط القنابل على قطاع غزة، أجرى البابا فرانسيس تلك المكالمة، في وقت حاول إسحاق هرتزوغ وصف ما زعمه بـ"الرعب" الذي أصاب إسرائيل من هجوم السابع من أكتوبر، وهو إعلام حركة حماس عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى".
ونقلت الوسائل الغربية عن مصدر إسرائيلي بارز، أن البابا فرانسيس قد رد على هرتزوغ بأنه "ممنوع الرد بالإرهاب" على ترهيب حركة حماس، مطالبا محاسبة المسؤولين من عناصر حماس، ولكن ليس المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وفي سياق متصل، حمَّلت حركة حماس، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".
واتهم المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب من دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية.
وأوضح المكتب الإعلامي أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.
واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
مطالب إسرائيلية بفتح تحقيق مع بن غفير: لا نريد ميليشيات مسلحة ذات طابع سياسي
07:06 GMT
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала