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https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-اللواء-الجنوبي-لفرقة-غزة-في-7-أكتوبر-واحتجاز-جثته-لدى-حماس-1083691981.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T17:23+0000
2023-12-02T17:23+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.وكان الجنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، ومعه رونين بار رئيس الشاباك، قد قاما اليوم بتقييم الوضع ووافقا على خطط مواصلة القتال في القيادة الجنوبية ويقصد بها قطاع غزة.وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ العمل في مناطق من قطاع غزة لم تجر فيها عمليات عسكرية من قبل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.وأدلى غالانت بتلك التصريحات خلال اجتماع مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا: "في اليومين الماضيين، نحن نعمل في مناطق لم نعمل فيها الشهر الماضي، وسيزداد عدد هذه المناطق، سيغطي هذا النشاط جميع المجالات التي يجب تغطيتها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/الدفاع-الإسرائيلية-تعلن-توسيع-منطقة-الحرب-في-غزة-1083691660.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"

17:23 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان الجنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، ومعه رونين بار رئيس الشاباك، قد قاما اليوم بتقييم الوضع ووافقا على خطط مواصلة القتال في القيادة الجنوبية ويقصد بها قطاع غزة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع منطقة الحرب في غزة
17:10 GMT
وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ العمل في مناطق من قطاع غزة لم تجر فيها عمليات عسكرية من قبل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.
وأدلى غالانت بتلك التصريحات خلال اجتماع مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا: "في اليومين الماضيين، نحن نعمل في مناطق لم نعمل فيها الشهر الماضي، وسيزداد عدد هذه المناطق، سيغطي هذا النشاط جميع المجالات التي يجب تغطيتها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو10:03 GMT
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