https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-اللواء-الجنوبي-لفرقة-غزة-في-7-أكتوبر-واحتجاز-جثته-لدى-حماس-1083691981.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T17:23+0000
2023-12-02T17:23+0000
2023-12-02T17:23+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95c696cb8c32b6a52d98a0f466307dcf.jpg
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.وكان الجنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، ومعه رونين بار رئيس الشاباك، قد قاما اليوم بتقييم الوضع ووافقا على خطط مواصلة القتال في القيادة الجنوبية ويقصد بها قطاع غزة.وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ العمل في مناطق من قطاع غزة لم تجر فيها عمليات عسكرية من قبل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.وأدلى غالانت بتلك التصريحات خلال اجتماع مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا: "في اليومين الماضيين، نحن نعمل في مناطق لم نعمل فيها الشهر الماضي، وسيزداد عدد هذه المناطق، سيغطي هذا النشاط جميع المجالات التي يجب تغطيتها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/الدفاع-الإسرائيلية-تعلن-توسيع-منطقة-الحرب-في-غزة-1083691660.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697302_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a8bc9ec3bb1eebcfc25e8c158cc7614c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في 7 أكتوبر واحتجاز جثته لدى "حماس"
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان الجنرال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، ومعه رونين بار رئيس الشاباك، قد قاما اليوم بتقييم الوضع ووافقا على خطط مواصلة القتال في القيادة الجنوبية ويقصد بها قطاع غزة.
وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ العمل في مناطق من قطاع غزة لم تجر فيها عمليات عسكرية من قبل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.
وأدلى غالانت بتلك التصريحات خلال اجتماع مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا: "في اليومين الماضيين، نحن نعمل في مناطق لم نعمل فيها الشهر الماضي، وسيزداد عدد هذه المناطق، سيغطي هذا النشاط جميع المجالات التي يجب تغطيتها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية
ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي،
وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.