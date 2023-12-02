https://sputnikarabic.ae/20231202/الحوثي-يطالب-السعودية-برفع-حماس-والجهاد-الإسلامي-من-قائمة-الإرهاب-ووضع-إسرائيل-فيها-1083677114.html

الحوثي يطالب السعودية برفع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من قائمة الإرهاب ووضع إسرائيل فيها

الحوثي يطالب السعودية برفع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من قائمة الإرهاب ووضع إسرائيل فيها

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، أن "شعب اليمن هو شعب الجهاد وسيوجه بنادقه نحو العدو الحقيقي... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T08:07+0000

2023-12-02T08:07+0000

2023-12-02T08:07+0000

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وقال الحوثي، في تصريحات نقلتها قناة "الميادين"، إن "المطلوب من السعودية رفع حركتي حماس والجهاد الإسلامي من قائمة الإرهاب ووضع الكيان الإسرائيلي فيها"، متسائلا: "هل ستكتفي الأنظمة العربية بعقد المؤتمرات بعد تجدد العدوان على غزة؟".ووجه الحوثي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "نقول للأمريكي عد من حيث أتيت".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" ("تويتر" سابقًا): "تؤكد القوات المسلحة اليمنية استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في حال قرر استئناف عدوانه على غزة".وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.

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https://sputnikarabic.ae/20231127/أنصار-الله-تفند-رواية-أمريكا-حول-تحرير-سفينة-تجارية-1083529351.html

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