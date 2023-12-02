https://sputnikarabic.ae/20231202/مشاهد-لإصابات-مباشرة-نفذتها-المسيرات-الروسية-ضد-أفراد-ومواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1083678814.html
مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ طائرات دون طيار روسية هجوما على مواقع وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T09:20+0000
2023-12-02T09:20+0000
2023-12-02T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
نادي الفيديو
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ويُظهر الفيديو مشاهد لقيام مشغلي الطائرات دون طيار الروسية بشن ضربات على أفراد ومواقع تحصينات العدو في منطقة بيلوغوروفكا.وتبين المشاهد كيف أصابت الطائرات من دون طيار التابعة للقوات الروسية، بضربات دقيقة، المواقع الأوكرانية وحيدت الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, العالم, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, العالم, نادي الفيديو
مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ طائرات دون طيار روسية هجوما على مواقع وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
ويُظهر الفيديو مشاهد لقيام مشغلي الطائرات دون طيار الروسية بشن ضربات على أفراد ومواقع تحصينات العدو في منطقة بيلوغوروفكا.
وتبين المشاهد كيف أصابت الطائرات من دون طيار التابعة للقوات الروسية، بضربات دقيقة، المواقع الأوكرانية وحيدت الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.