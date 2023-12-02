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وزارة الدفاع: القوات الروسية نفذت 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مشاهد-لإصابات-مباشرة-نفذتها-المسيرات-الروسية-ضد-أفراد-ومواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1083678814.html
مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ طائرات دون طيار روسية هجوما على مواقع وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T09:20+0000
2023-12-02T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
نادي الفيديو
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ويُظهر الفيديو مشاهد لقيام مشغلي الطائرات دون طيار الروسية بشن ضربات على أفراد ومواقع تحصينات العدو في منطقة بيلوغوروفكا.وتبين المشاهد كيف أصابت الطائرات من دون طيار التابعة للقوات الروسية، بضربات دقيقة، المواقع الأوكرانية وحيدت الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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روسيا, رصد عسكري, العالم, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, العالم, نادي الفيديو

مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو

09:20 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ طائرات دون طيار روسية هجوما على مواقع وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
ويُظهر الفيديو مشاهد لقيام مشغلي الطائرات دون طيار الروسية بشن ضربات على أفراد ومواقع تحصينات العدو في منطقة بيلوغوروفكا.
وتبين المشاهد كيف أصابت الطائرات من دون طيار التابعة للقوات الروسية، بضربات دقيقة، المواقع الأوكرانية وحيدت الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو
شاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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