https://sputnikarabic.ae/20231202/حماس-البيت-الأبيض-أعطى-الضوء-الأخضر-لإسرائيل-لاستئناف-حربها-على-غزة-1083693282.html

"حماس": البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاستئناف حربها على غزة

"حماس": البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاستئناف حربها على غزة

صرّح عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسّام خلف، اليوم السبت، بأن الإدارة الأمريكية، متمثلة بوزير خارجيتها أنتوني بلينكن، أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T18:35+0000

2023-12-02T18:35+0000

2023-12-02T18:35+0000

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وأضاف خلف أن واشنطن تدّعي دعم تل أبيب بالمتفجرات، للقضاء على أنفاق "حماس" في القطاع، إلا أن هدف إدارة بايدن الأساسي هو استمرار الحرب وقتل المزيد من المدنيين.وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أكد خلف أن حديث البيت الأبيض عن استئناف المفاوضات مع الجانب القطري والمصري والإسرائيلي هو "ذرٌّ للرماد في العيون"، فمن يريد إيقاف الحرب عليه أن يضغط على تل أبيب، عوضا عن إمدادها بالمال والعتاد العسكري والغطاء الدولي، مضيفا أن المعركة في غزة هي معركة الولايات المتحدة وليست إسرائيل.وأكد أن ضغط الرأي العام العالمي وانتقاده الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية والعسكرية التي تتكبدها تل أبيب، هي وحدها الكفيلة في ضمان وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية التي دامت سبعة أيام، نتجت عن فشل القوات الإسرائيلية في تحقيق انتصار، وحكومة نتنياهو لن تقبل بهدنة ثانية من دون الخروج بإنجاز عسكري ولو كان شكليا.ولفت خلف إلى أن الجهود القطرية مستمرة لحل الصراع في غزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي يريد تحرير أسراه من دون مقابل، وهذا لن يحدث، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لأي تصعيد ومستعدة لصد كل الاعتداءات الإسرائيلية.اقرأ أيضا: الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع منطقة الحرب في غزةاقرأ أيضا: غارة إسرائيلية تقتل عالما فلسطينيا بارزا وأسرته في قطاع غزة

https://sputnikarabic.ae/20231202/هاريس-حريصون-على-أن-تسيطر-السلطة-الفلسطينية-على-غزة-بعد-الحرب-1083692323.html

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