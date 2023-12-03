عربي
https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-إسرائيليتين-في-باب-المندب-1083714626.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الأحد، "تنفيذ القواتُ البحريةُ عملية استهداف لسفينتينِ إسرائيليتينِ في باب المندب، هما سفينة "يونِتي إكسبلورر"... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T16:34+0000
2023-12-03T16:53+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083325136_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_04a789ea52fa8dafd26f544bd42080ae.jpg
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله،" يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".وجدد المتحدث باسم القوات المسلحةُ التابعة للحوثيين التحذير لكافة السفن الإسرائيليةِ أوِ المرتبطة بإسرائيليين بِأنَها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيانِ والبيانات السابقة الصادرة عنِ القوات المسلحة اليمنية.وأعلنت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، في وقت سابق، أنها "أوقفت الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني"، مؤكدة "استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.
https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استئناف-استهداف-إسرائيل-بضربات-موجعة-بعد-عودة-عدوانها-على-غزة-1083711096.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083325136_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_3f9fc41316648af0dd40ad7aa083ab3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

16:34 GMT 03.12.2023 (تم التحديث: 16:53 GMT 03.12.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الأحد، "تنفيذ القواتُ البحريةُ عملية استهداف لسفينتينِ إسرائيليتينِ في باب المندب، هما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله،" يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".
وجدد المتحدث باسم القوات المسلحةُ التابعة للحوثيين التحذير لكافة السفن الإسرائيليةِ أوِ المرتبطة بإسرائيليين بِأنَها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيانِ والبيانات السابقة الصادرة عنِ القوات المسلحة اليمنية.
وأعلنت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، في وقت سابق، أنها "أوقفت الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني"، مؤكدة "استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة".
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
"أنصار الله" تعلن استئناف استهداف إسرائيل بضربات موجعة "بعد عودة عدوانها على غزة"
14:58 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعلن توسيع الهجوم داخل غزة... صور وفيديو06:34 GMTБойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала