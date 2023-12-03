https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-إسرائيليتين-في-باب-المندب-1083714626.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الأحد، "تنفيذ القواتُ البحريةُ عملية استهداف لسفينتينِ إسرائيليتينِ في باب المندب، هما سفينة "يونِتي إكسبلورر"... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T16:34+0000

2023-12-03T16:34+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله،" يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".وجدد المتحدث باسم القوات المسلحةُ التابعة للحوثيين التحذير لكافة السفن الإسرائيليةِ أوِ المرتبطة بإسرائيليين بِأنَها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيانِ والبيانات السابقة الصادرة عنِ القوات المسلحة اليمنية.وأعلنت القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، في وقت سابق، أنها "أوقفت الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني"، مؤكدة "استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.

https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استئناف-استهداف-إسرائيل-بضربات-موجعة-بعد-عودة-عدوانها-على-غزة-1083711096.html

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