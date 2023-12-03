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https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يخطط-لتنفيذ-عملية-مكثفة-في-غزة-الأسابيع-المقبلة-1083710840.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية "مكثفة" في غزة الأسابيع المقبلة
إعلام: الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية "مكثفة" في غزة الأسابيع المقبلة
ذكرت وسائل أعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عالية الكثافة في قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك قد ينتقل القتال إلى مرحلة منخفضة... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T14:51+0000
2023-12-03T14:51+0000
رصد عسكري
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه: "من الممكن أن تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات مكثفة في الأسابيع المقبلة، ومن المحتمل بعد ذلك أن تنتقل إلى عمليات منخفضة الشدة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/إصابة-11-إسرائيليا-إثر-سقوط-صاروخ-مضاد-للدبابات-شمالي-إسرائيل--1083710343.html
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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

إعلام: الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ عملية "مكثفة" في غزة الأسابيع المقبلة

14:51 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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ذكرت وسائل أعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عالية الكثافة في قطاع غزة في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك قد ينتقل القتال إلى مرحلة منخفضة الحدة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه: "من الممكن أن تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات مكثفة في الأسابيع المقبلة، ومن المحتمل بعد ذلك أن تنتقل إلى عمليات منخفضة الشدة".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن مصادر، أن المرحلة الأكثر كثافة من العملية البرية الإسرائيلية ستحدث في بداية عام 2024، في حين أن العملية ككل قد تستمر أكثر من عام.

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14:37 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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