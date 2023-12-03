https://sputnikarabic.ae/20231203/الادعاء-العام-الفرنسي-يفتح-تحقيقا-حول-مؤامرة-إرهابية-بعد-عملية-طعن-1083715796.html

الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقا حول "مؤامرة إرهابية" بعد عملية طعن

الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقا حول "مؤامرة إرهابية" بعد عملية طعن

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بقيام الادعاء العام الفرنسي بفتح تحقيق حول ما وصفته بـ "مؤامرة إرهابية"، بعد عملية طعن سائح أجنبي بالقرب من برج "إيفل"... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T17:25+0000

2023-12-03T17:25+0000

2023-12-03T17:25+0000

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وأوضحت الصحيفة: "المدعون الفرنسيون يفتحون تحقيقًا في "مؤامرة إرهابية" بعد عملية الطعن، والتي راح ضحيتها سائح أجنبي على يد شخص، معروف لدى السلطات الفرنسية بالإسلام المتطرف ومشكلات في الصحة العقلية، بالإضافة لإصابة شخصين آخرين في وسط باريس في وقت متأخر من مساء السبت قبل إلقاء القبض عليه".وصرّح ممثلو الادعاء المختصون في الحوادث الإرهابية لوكالة "فرانس برس" بفتح تحقيق مع منفذ عملية الطعن، الذي تم تحديده على أنه مواطن فرنسي ولد في عام 1997 لأبوين إيرانيين، إذ قُبض عليه خلال فترة قصيرة من الهجوم.وأضافت الصحيفة أنه تم الادعاء عليه بمقتل شخص في الـ 23 من العمر، حيث أكد مصدر في القضاء أنه مواطن ألماني من أصل فلبيني، مشيرة إلى أن الهجوم أثار ردود فعل بين مستويات رسمية في فرنسا. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لصحيفة "فونكي": "إن الهجوم الإسلامي بالسكين على شاب بالقرب من برج إيفل في باريس جريمة بشعة. قلوبنا مع عائلة الضحية وأصدقائه، والجرحى الآخرين في هذا العمل الرهيب".

https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئيس-الفلسطيني-يحث-المدعي-العام-للجنائية-الدولية-على-تسريع-التحقيقات-مع-إسرائيل-1083713051.html

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