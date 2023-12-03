https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئيس-الفلسطيني-يحث-المدعي-العام-للجنائية-الدولية-على-تسريع-التحقيقات-مع-إسرائيل-1083713051.html

الرئيس الفلسطيني يحث المدعي العام للجنائية الدولية على تسريع التحقيقات مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني يحث المدعي العام للجنائية الدولية على تسريع التحقيقات مع إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد في مدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأول مرة... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T16:11+0000

2023-12-03T16:11+0000

2023-12-03T16:11+0000

محمود عباس

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/12/1045501201_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a2d35d444587dc23153fc5860f02c4d9.jpg

وطالب عباس المدعي العام بـ"تسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية". وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس أطلع خان على "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تستمر إسرائيل في ارتكابها في قطاع غزة، وانتهاكاتها المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس".وحثّ عباس على تسريع التحقيقات فيما يتعلق: "باستهداف إسرائيل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي وجرائم التطهير العرقي و"أبرتايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الارهابيون من جرائم قتل وتهجير قسري".كما دعا إلى "وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود".وأكد اشتية أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".ولم تنقل البيانات الفلسطينية أي تصريحات للمدعي العام الذي كان قد زار قبل أسابيع معبر رفح بين غزة ومصر، ودعا إلى رفع أي قيود عن تدفق الإمدادات الإنسانية لسكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231203/الأونروا-تحذر-من-3-أمراض-تهدد-سكان-غزة-1083712715.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

محمود عباس, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم