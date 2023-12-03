https://sputnikarabic.ae/20231203/البرهان-أي-مفاوضات-سلام-لا-تلبي-رغبة-الشعب-السوداني-لن-تكون-مقبولة-1083712232.html

البرهان: أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة

البرهان: أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رغبه السودان في التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكدا أنه "لا حلول ستفرض علينا من الخارج". 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T15:37+0000

2023-12-03T15:37+0000

2023-12-03T15:37+0000

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وقال البرهان، خلال زيارته لولاية الجزيرة ومخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قيادة الفرقة الأولى مشاة، إن "أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة"، مؤكداً عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأكد "استمرار معركة الكرامة لدحر وهزيمة مليشيا الدعم السريع المتمردة بعزيمة واصرار القوات المسلحة ودعم ومساندة الشعب السوداني"، لافتاً إلى عزم القوات المسلحة على تطهير الوطن وبسط الأمن وتحقيق السلام.ورحب البرهان بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، قائلا: "لا نريد مبعوثاً ينحاز لفئة أو مجموعة وإلا سيكون مصيره مثل فولكر بيرتس، بل نريد بعثة محايدة تسهم في استقرار وأمن السودان ووحدته".وتستضيف مدينة جدة السعودية مفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمشاركة أمريكا والاتحاد الأفريقي و"إيقاد"، لوقف القتال وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.ويشهد السودان قتالا ضاريا منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين إضافة إلى تشرين ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة. وتسببت المعارك في سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي