https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عمليات-برية-شمالي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1083712410.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية شمالي خان يونس في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية شمالي خان يونس في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T15:40+0000
2023-12-03T15:40+0000
2023-12-03T15:40+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استئناف-استهداف-إسرائيل-بضربات-موجعة-بعد-عودة-عدوانها-على-غزة-1083711096.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية شمالي خان يونس في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.
وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 إسرائيليا
غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.