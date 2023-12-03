https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئاسة-الأوكرانية-تعترف-بالعجز-عن-مجاراة-روسيا-في-الإنتاج-العسكري-1083718103.html

الرئاسة الأوكرانية تعترف بالعجز عن مجاراة روسيا في الإنتاج العسكري

الرئاسة الأوكرانية تعترف بالعجز عن مجاراة روسيا في الإنتاج العسكري

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، باعترف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بعدم قدرة بلاده على زيادة الإنتاج الحربي بمفردها من أجل... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T20:19+0000

2023-12-03T20:19+0000

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وأوضح بودولياك في تصريحات لوكالة الأنباء: "أوكرانيا مستعدة للمضي قدما حتى النهاية، في حال تم تزويدها بالكمية اللازمة من الأسلحة، لأن أوكرانيا بنفسها لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج الحربي من أجل الوصول إلى التكافؤ العسكري مع روسيا". وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".

https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html

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