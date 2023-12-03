https://sputnikarabic.ae/20231203/الرئاسة-الأوكرانية-تعترف-بالعجز-عن-مجاراة-روسيا-في-الإنتاج-العسكري-1083718103.html
الرئاسة الأوكرانية تعترف بالعجز عن مجاراة روسيا في الإنتاج العسكري
الرئاسة الأوكرانية تعترف بالعجز عن مجاراة روسيا في الإنتاج العسكري
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، باعترف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بعدم قدرة بلاده على زيادة الإنتاج الحربي بمفردها من أجل... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T20:19+0000
2023-12-03T20:19+0000
2023-12-03T20:19+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104402/43/1044024334_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_eab6f3799a314bcf9e430a2e933256e5.jpg
وأوضح بودولياك في تصريحات لوكالة الأنباء: "أوكرانيا مستعدة للمضي قدما حتى النهاية، في حال تم تزويدها بالكمية اللازمة من الأسلحة، لأن أوكرانيا بنفسها لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج الحربي من أجل الوصول إلى التكافؤ العسكري مع روسيا". وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".
https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104402/43/1044024334_90:0:1959:1402_1920x0_80_0_0_6881450f313ac05876595b57de794edd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
الرئاسة الأوكرانية تعترف بالعجز عن مجاراة روسيا في الإنتاج العسكري
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، باعترف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بعدم قدرة بلاده على زيادة الإنتاج الحربي بمفردها من أجل تحقيق التكافؤ العسكري مع روسيا.
وأوضح بودولياك في تصريحات لوكالة الأنباء: "أوكرانيا مستعدة للمضي قدما حتى النهاية، في حال تم تزويدها بالكمية اللازمة من الأسلحة، لأن أوكرانيا بنفسها لن تكون قادرة على زيادة الإنتاج الحربي من أجل الوصول إلى التكافؤ العسكري مع روسيا".
وصرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في وقت سابق، بأن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.
وصف أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مضيفا أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، فإن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، أشار جونسون إلى أنه من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال
لتمويل مساعدات أوكرانيا.
وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".