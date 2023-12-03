https://sputnikarabic.ae/20231203/إسرائيل-تنفي-علاقتها-بالسفينتين-المستهدفتين-من-قبل-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر--1083717920.html

إسرائيل تنفي علاقتها بالسفينتين المستهدفتين من قبل "أنصار الله" في البحر الأحمر

إسرائيل تنفي علاقتها بالسفينتين المستهدفتين من قبل "أنصار الله" في البحر الأحمر

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن "السفينتين اللتين تعرضتا للاستهداف اليوم من قبل جماعة "أنصارالله" اليمنية في باب المندب، لا علاقة لهما بإسرائيل". 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T19:53+0000

2023-12-03T19:53+0000

2023-12-03T19:53+0000

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إنه "تم إطلاق صواريخ باتجاه سفينتين تجاريتين وإحداهما تواجه خطر الغرق"، مضيفا أن "أنصار الله قامت بالعملية من خلال سلاح عسكري إيراني، وبتوجيه من الاستخبارات الإيرانية".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق مساء اليوم، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم، "تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.

https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-السفينة-التي-تعرضت-لأضرار-في-البحر-الأحمر-مؤجرة-لشركة-ذات-ملكية-إسرائيلية-1083716170.html

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