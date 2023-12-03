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https://sputnikarabic.ae/20231203/إيران-تحذر-من-توسيع-النشاط-العسكري-في-المنطقة-حال-استمر-التصعيد-الإسرائيلي-1083717713.html
إيران تحذر من توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمر التصعيد الإسرائيلي
إيران تحذر من توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمر التصعيد الإسرائيلي
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "جميع الدول بالضغط لوقف الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات". 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T19:49+0000
2023-12-03T19:49+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمجلس الحرب الإسرائيلي"، محذرا من "توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة".وأضاف أن "طهران لا تبحث عن توسيع رقعة الحرب وتفاقم التوتر في المنطقة، لكنها تحذر من تداعيات مخططات التطهير العرقي ومن يمارسون الإبادة في غزة".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عمليات-برية-شمالي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1083712410.html
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إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران تحذر من توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمر التصعيد الإسرائيلي

19:49 GMT 03.12.2023
© AP Photo / Hussein Mallaوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "جميع الدول بالضغط لوقف الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات".
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في طهران، إن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمجلس الحرب الإسرائيلي"، محذرا من "توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة".
وأضاف أن "طهران لا تبحث عن توسيع رقعة الحرب وتفاقم التوتر في المنطقة، لكنها تحذر من تداعيات مخططات التطهير العرقي ومن يمارسون الإبادة في غزة".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية شمالي خان يونس في قطاع غزة
15:40 GMT
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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