https://sputnikarabic.ae/20231203/تونس-وصول-طائرة-عسكرية-على-متنها-مصابين-فلسطينيين-1083719177.html

تونس.. وصول طائرة عسكرية على متنها مصابين فلسطينيين

تونس.. وصول طائرة عسكرية على متنها مصابين فلسطينيين

وصلت، مساء اليوم الأحد، أول طائرة عسكرية تونسية تحمل على متنها 20 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة فضلا عن21 مرافقا، سيتلقون العلاج في تونس. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T21:47+0000

2023-12-03T21:47+0000

2023-12-03T21:47+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/03/1083718834_0:108:1152:756_1920x0_80_0_0_a04d4c4c6e50b4c94e30c115fa2d2e8e.jpg

وقال رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس رضا الضاوي، في تصريح لسبوتنيك، إن من بين المصابين أطفال بعمر سنة و13 سنة إضافة الى شباب بعمر 19 سنة و21 سنة.وأضاف بأنه سيتم توزيع هؤلاء المصابين على مصحات ومستشفيات العاصمة تونس، إلى جانب المستشفى العسكري، ومن المنتظر أن تصل خلال الأيام القادمة طائرة أخرى ستنقل دفعة ثانية من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في تونس.وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذه لنحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من الشهر الجاري.وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري نشره على حسابه الرسمي على "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html

تونس

أخبار تونس اليوم

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري