https://sputnikarabic.ae/20231203/دراسة-علمية-تكشف-عن-علامات-بسيطة-مبكرة-لسرطان-الفم-1083706289.html

دراسة علمية تكشف عن علامات بسيطة مبكرة لسرطان الفم

دراسة علمية تكشف عن علامات بسيطة مبكرة لسرطان الفم

أفادت مؤسسة صحة الفم الخيرية البريطانية بأنه بالرغم من إثبات الدراسات على أن فحوصات الأسنان المنتظمة وزيارات نظافة الفم مهمة لتحديد المرحلة المبكرة من سرطان... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T12:27+0000

2023-12-03T12:27+0000

2023-12-03T12:27+0000

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أكد استطلاع أجرته "بي بي سي" العام الماضي، أن 90% من أطباء الأسنان التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة لم يقبلوا مرضى بالغين جدد لتلقي علاج هيئة الخدمات الصحية الوطنية.في كل عام، يتم تشخيص إصابة ما يقارب 9000 شخص في المملكة المتحدة بسرطان الفم، ويفقد هذا المرض ما يزيد قليلاً عن 3000 شخص.ومع ذلك، إذا تم اكتشافه مبكرًا، فإن سرطان الفم لديه معدل شفاء ممتاز: أكثر من 90٪ مع علاج بسيط نسبيًا.العلامات المبكرة للسرطان وتشمل الأعراض الرئيسية التالية:نسبة شفاء ممتازةفي السنوات الأخيرة، زاد نطاق علاجات سرطانات الفم وتحسنت، مثل الجراحة الروبوتية والعلاج المناعي. وقد ساعد تحسين فهم المرض، الأطباء على تخصيص أساليب العلاج وتعزيز تجربة المريض.ويمكن أن تؤثر مرحلة السرطان المتقدمة والعلاج المعقد، في بعض الحالات، على مظهر الوجه والكلام والبلع وحركة الكتف. يمكن أن تؤثر هذه على قدرة الشخص على التواصل الاجتماعي حيث أن الكلام والقدرة على تناول الطعام أو الشراب سوف تضعف بسبب العلاج.ترتبط بعض عوامل نمط الحياة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم. وتشمل هذه التدخين وأشكال تعاطي التبغ الأخرى، واستهلاك الكحول، وسوء التغذية، ومضغ مقابل التنبول (اللبان)، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ولكن من المهم أن نتذكر أن ما يقرب من نصف حالات سرطان الفم يمكن الوقاية منها.

https://sputnikarabic.ae/20231203/دراسة-تزعم-قدرة-روبوت-ذكاء-اصطناعي-على-إنتاج-الأكسجين-اللازم-لاستعمار-المريخ-1083704582.html

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