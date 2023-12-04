https://sputnikarabic.ae/20231204/أطباء-بلا-حدود-في-لبنان-تتحرك-من-أجل-غزة-وتطالب-بوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-1083754438.html

"أطباء بلا حدود" في لبنان تتحرك من أجل غزة... "نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية"

"أطباء بلا حدود" في لبنان تتحرك من أجل غزة... "نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية"

شهدت ساحة "الشهداء" وسط بيروت، اليوم الاثنين، تحركا رمزيًا لمنظمة "أطباء بلا حدود"، من أجل إطلاق صرخة إلى كل المعنيين بضرورة العمل على تأمين وقف فوري ومستدام... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T20:46+0000

2023-12-04T20:46+0000

2023-12-04T20:49+0000

لبنان

العدوان الإسرائيلي على غزة

مستشفيات

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083754994_0:68:1050:659_1920x0_80_0_0_6e72b9577da6dae52069e5bc4f13d62c.jpg

وطالبت المنظمة الحكومة الإسرائيلية أن "تتوقف عن شن الحرب على المدنيين الفلسطينيين وعن القيام بعمليات التهجير القسري والاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية، وأن يتوقف الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الآن".وقال الدكتور أحمد الدخيري، المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء بلا حدود" المكتب الإقليمي في لبنان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الوضع حاليًا في قطاع غزة سيء جدًا وكارثي، رأيت العديد من الكوارث في العالم والتي كانت نتيجة الأعمال البشرية أو الطبيعية، إلا أن نسبة الوفيات التي نراها خلال فترة ال 60 يومًا السابقة أمر غير مقبول، صدمة للعالم أجمع".ولفت الدخيري إلى أن "اعتداءات القوات الإسرائيلية على الطواقم الطبية والمستشفيات هو أمر غير مقبول، نستنكر هذا الأمر، ونضيف أن استمرار الأعمال العدائية ليست فقط في قطاع غزة بل أيضًا في الضفة الغربية".من جهته، تمنى مسؤول البرامج والمشاريع الإعلامية في منظمة "أطباء بلا حدود"، روني الأسعد، أن تؤثر هذه التحركات بشكل مباشر على وقف إطلاق النار.وقال الأسعد لوكالة "سبوتنيك: "نعلم أن صوتنا المستقل والطبي ممكن أن يؤثر، ولذلك نطلق الصرخة ليس فقط من لبنان وإنما من عدة دول موجود فيها أطباء بلا حدود".وأوضح أن "تحركنا في قطاع غزة يتم بصعوبة، ومن الصعب إيصال الإمدادات إلى القطاع من المعابر وغير المعابر، وهذا أمر يؤثر على عملنا وعلى قدرتنا على توفير الخدمات الطبية".وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها "أرسلت فريق طوارئ دولي إلى قطاع غزة لدعم زملائنا الفلسطينيين في تعزيز القدرات الطبية والجراحية في المرافق الصحية، ولكن للأسف تم تقييد أنشطتهم بشكل كبير بسبب حجم الضحايا وتدمير البنية التحتية ونقص الإمدادات الأساسية وعدم الاستقرار المستمر".

https://sputnikarabic.ae/20231204/عضو-مجلس-حقوق-الإنسان-لـسبوتنيك-حرب-غزة-حالة-فريدة-في-انتهاك-القانون-الدولي-1083738549.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, مستشفيات, العالم العربي