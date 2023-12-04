https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-إسرائيل-تفتح-تحقيقا-حول-التكتم-على-معلومات-عن-طوفان-الأقصى-1083748756.html

إعلام: إسرائيل تفتح تحقيقا حول التكتم على معلومات عن "طوفان الأقصى"

إعلام: إسرائيل تفتح تحقيقا حول التكتم على معلومات عن "طوفان الأقصى"

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن السلطات الإسرائيلية، بدأت اليوم الاثنين، تحقيقا حول مزاعم باحثين أمريكيين، بأن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بنيّة حركة... 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T18:00+0000

2023-12-04T18:00+0000

2023-12-04T18:00+0000

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

العالم العربي

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وأوضحت وسائل الإعلام أنه بحسب الادعاءات، فقد استغل المستثمرون المعلومات حول الهجوم بهدف التربح من سوق الأوراق المالية الإسرائيلية.وأجرى أستاذا القانون، روبرت جاكسون جونيور، من جامعة نيويورك، وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا، بحثا أفضى إلى كشف عمليات بيع كبرى علنا للأسهم قبل هجمات "حماس"، التي تبعها شن حرب إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة لا تزال مستمرة حتى الآن.وأكد الأستاذان في تقريرهما المؤلف من 66 صفحة: "قبل الهجوم مباشرة، زاد البيع العلني للأوراق المالية الإسرائيلية في بورصة تل أبيب بشكل ملحوظ".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231204/تركيا-تحذر-الاستخبارات-الإسرائيلية-من-عواقب-وخيمة-لأي-عمل-غير-شرعي-ضمن-أراضيها-1083746672.html

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اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي