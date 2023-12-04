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https://sputnikarabic.ae/20231204/إيران-تتوعد-بالرد-على-مقتل-مستشارين-لها-إثر-قصف-إسرائيلي-في-دمشق-1083745066.html
إيران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها إثر قصف إسرائيلي في دمشق
إيران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها إثر قصف إسرائيلي في دمشق
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري الإيراني، خلال قصف إسرائيلي على سوريا". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T15:05+0000
2023-12-04T15:05+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها وقواتها الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تعمل على توسيع نطاق الحرب لأنها تعرضت لفشل استراتيجي"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، مقتل اثنين من قواته أثناء قيامهما بمهمة استشارية في سوريا.وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان له، إن عناصره "استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من السبت الماضي، ضربات في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر، قولها إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.ويوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.
https://sputnikarabic.ae/20231203/إيران-تحذر-من-توسيع-النشاط-العسكري-في-المنطقة-حال-استمر-التصعيد-الإسرائيلي-1083717713.html
https://sputnikarabic.ae/20231120/إيران-تستعد-لرفع-دعوى-قضائية-أمام-المحكمة-الجنائية-الدولية-ضد-إسرائيل-1083331064.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تتوعد بالرد على مقتل مستشارين لها إثر قصف إسرائيلي في دمشق

15:05 GMT 04.12.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري الإيراني، خلال قصف إسرائيلي على سوريا".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها وقواتها الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تعمل على توسيع نطاق الحرب لأنها تعرضت لفشل استراتيجي"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، مقتل اثنين من قواته أثناء قيامهما بمهمة استشارية في سوريا.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
إيران تحذر من توسيع النشاط العسكري في المنطقة حال استمر التصعيد الإسرائيلي
أمس, 19:49 GMT
وقال المكتب الإعلامي للحرس الثوري، في بيان له، إن عناصره "استشهدوا إثر هجوم إسرائيلي غاشم أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وشن الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من السبت الماضي، ضربات في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر، قولها إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
إيران تستعد لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل
20 نوفمبر, 19:35 GMT
ويوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.
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